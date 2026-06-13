Getty Images Sport
Traducido por
Yaya Touré asume su primer cargo como entrenador y promete «algo único» tras ver a su nuevo equipo enfrentarse al Manchester City en la Liga de Campeones
Un nuevo capítulo para la leyenda del Manchester City
Touré, de 43 años, ha pasado del campo a la banda al convertirse en entrenador jefe del Slovan de Bratislava. El excentrocampista, con pasado en Barcelona y Manchester City, firmó un contrato de tres años con el club más laureado de Eslovaquia. Sustituye a Vladimír Weiss, quien asumió la selección eslovaca por segunda vez y dejó vacante el cargo en el 32 veces campeón.
El nombramiento marca un hito para Touré, quien desde su retiro en 2019 ha forjado su trayectoria como entrenador en Europa y Asia. Ahora, el cuatro veces Jugador Africano del Año está listo para aplicar su propia filosofía en un club con grandes expectativas y presencia habitual en las competiciones europeas.
- AFP
Promesas de un fútbol único y un juego ofensivo
Al hablar de su nombramiento, Touré mostró gran entusiasmo por el proyecto y reveló que ya analiza la plantilla. «Estoy muy contento y emocionado; espero con ganas el lunes para empezar a trabajar juntos. Mi predecesor merece mucho respeto por lo logrado con el Slovan. Quiero continuar esa labor y, al mismo tiempo, aportar algo nuevo y único. El fútbol lo es todo para mí. Me encantan los retos y estoy emocionado por dirigir un club con tanta historia, un estadio precioso y grandes ambiciones», afirmó Touré.
El técnico marfileño destacó su impresión por las infraestructuras del club eslovaco y su deseo de imponer un juego dominante: «Las instalaciones me han sorprendido gratamente; son de primera categoría. Quiero que el Slovan practique un fútbol dominante, gane partidos y controle los encuentros para deleitar a nuestra afición. Estoy deseando conocer a los jugadores. Ya he estudiado al equipo con detalle, pero lo más importante será ver cómo reaccionan en los entrenamientos».
Ver a su nuevo equipo enfrentarse a su antiguo club
Touré se interesó por el cargo tras ver al Slovan de Bratislava enfrentar al Manchester City en la Liga de Campeones. Consideró que era el momento ideal para iniciar su propio proyecto como entrenador. Llevaba tiempo esperando la oportunidad de dejar la sombra de técnicos como Mancini.
«Como asistente trabajé con Roberto Mancini, pero hacía tiempo que deseaba liderar mi propio proyecto. Valoro que esta oportunidad llegue en un club de primer nivel, al que vi en la Liga de Campeones contra el Manchester City. Estoy deseando que llegue el lunes; estoy emocionado por lo que nos espera», concluyó Touré.
Con un contrato de tres años ya firmado, Touré debutará el lunes con el objetivo de mantener al Slovan en la cima del fútbol eslovaco.
- AFP
De asistente a protagonista
Antes de convertirse en entrenador principal en Bratislava, Touré ascendió paso a paso en su carrera. Fue segundo entrenador en Olimpik Donetsk, Akhmat Grozny y Standard de Lieja, y dirigió la cantera del Tottenham Hotspur antes de integrarse al equipo técnico de Roberto Mancini en Arabia Saudí. Esa trayectoria lo prepara para liderar un club aspirante al título.
Como jugador, su palmarés es incuestionable: tres Premier League, una FA Cup y dos Copas de la Liga en ocho años en el Etihad Stadium, más 70 partidos de Liga de Campeones, experiencia que ahora debe impulsar al Slovan en las rondas de clasificación del torneo.