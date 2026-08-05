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Yan Diomande vuelve a entrenarse con el RB Leipzig en medio de las informaciones sobre un «acuerdo cerrado» con el Real Madrid
Diomande se une a la concentración del Leipzig en Austria
El Leipzig ha recibido un impulso importante, ya que Diomande ha regresado a los entrenamientos en la concentración de pretemporada del club en Saalfelden, Austria. El extremo de 19 años se había quedado inicialmente fuera cuando la plantilla viajó a su base de verano después de comunicar que estaba enfermo. Tras recuperarse por completo de la enfermedad, el internacional marfileño está listo para comenzar su preparación para la campaña 2026-27 a las órdenes del nuevo entrenador Martin Demichelis.
El regreso del vigente Novato de la Temporada de la Bundesliga es una noticia vital para el RB Leipzig, que busca dar continuidad al tercer puesto logrado el año pasado. Diomande fue clave para asegurar el regreso del club a la Liga de Campeones de la UEFA, con un notable balance de 12 goles y ocho asistencias en 33 partidos de liga. Su presencia en la concentración de entrenamiento señala una vuelta a la normalidad para un jugador que ha acaparado titulares en toda Europa durante todo el mercado de fichajes de verano.
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Schafer zanja las especulaciones sobre su traspaso
En medio de los crecientes informes que vinculan al extremo con un traspaso millonario al Santiago Bernabéu, el director deportivo Marcel Schafer aprovechó la ocasión para abordar la situación directamente desde la base de entrenamiento del club. Schafer quiso dejar claro que, pese al ruido procedente de varios medios de comunicación y plataformas de redes sociales, no se ha alcanzado ningún acuerdo para la salida del jugador.
En declaraciones a los periodistas el martes, Schafer fue contundente en su valoración de las informaciones recientes. "Hace unos días, uno o dos supuestos expertos en fichajes decían que el acuerdo estaba cerrado", dijo Schafer. "Pero simplemente no es así. Yan tiene contrato con nosotros: es nuestro jugador".
Tras una campaña revelación
La expectación en torno a Diomande está más que justificada, dada su meteórica progresión en los últimos doce meses. Más allá de su impresionante aportación goleadora en la Bundesliga, también ha sido reconocido a nivel mundial, al recibir una nominación para el premio Golden Boy 2026 junto a su compañero de equipo Lennart Karl. Su capacidad para superar defensores con velocidad y su definición letal lo han convertido en uno de los atacantes más temidos de la máxima categoría del fútbol alemán. Mientras el Leipzig inicia una nueva etapa con Demichelis al mando, el foco estará puesto en seguir puliendo aún más el juego de Diomande.
No se puede exagerar la importancia de contar con Diomande disponible durante toda la pretemporada. Con la planificación de la plantilla y la preparación táctica ya muy avanzadas, que el Rookie of the Season participe en los ejercicios tácticos en Austria permite a Demichelis construir sus patrones ofensivos en torno al perfil específico del extremo.
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Partidos cruciales en el horizonte
El exigente calendario del Leipzig para la temporada 2026-27 se acerca rápidamente, dejando poco margen para las distracciones. La temporada del club comenzará oficialmente con la visita a Eintracht Trier en la primera ronda de la Copa de Alemania el 22 de agosto. Este partido ofrecerá una primera visión de cómo Demichelis pretende organizar a su equipo en un contexto competitivo, y de si Diomande regresará de inmediato al once inicial tras su enfermedad. Después del encuentro copero, la exigencia aumentará de forma considerable, ya que una semana más tarde recibirá al Borussia Monchengladbach en su estreno en la Bundesliga en el Red Bull Arena.
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