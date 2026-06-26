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Yan Diomande se pronuncia sobre los rumores de traspaso ante las noticias de una nueva oferta del Liverpool por el extremo de Costa de Marfil y del RB Leipzig
La estrella del Mundial se muestra evasivo sobre su futuro
Tras la victoria 2-0 de Costa de Marfil sobre Curazao, Diomande, preguntado sobre su futuro, afirmó: «No lo sé. Ahora solo pienso en la selección y ya veremos después del Mundial».
Al ser preguntado sobre su futuro inmediato, respondió: «No lo sé. Ahora solo pienso en el Mundial; después ya veremos».
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El Liverpool prepara una oferta sin precedentes
Liverpool lidera la carrera por fichar a Diomande para cubrir la baja de Mohamed Salah. La directiva de Anfield, bajo la dirección de Andoni Iraola, lo considera prioritario y prepara una oferta.
El Liverpool prepara una oferta de 86 millones de libras (100 millones de euros/114 millones de dólares) para poner a prueba la resistencia del Leipzig. Aunque esto lo convertiría en uno de los fichajes más caros de la historia del club, se cree que el equipo alemán espera una oferta cercana a los 112 millones de libras (130 millones de euros/148 millones de dólares) para desprenderse de su joya.
El interés del PSG y los sueños de la infancia
Liverpool tiene el dinero, pero compite con el PSG. Los campeones de Europa siguen el asunto, y el jugador ha confesado su simpatía por el equipo francés, lo que complica las cosas para los Reds.
En unas declaraciones previas que inquietaron a Anfield, el extremo confesó: «Me encanta el PSG desde niño; creo que mi padre también era seguidor». Sin embargo, Diomande aclaró que su futuro está en manos de sus representantes, mientras él se centra en el torneo de Norteamérica.
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Leipzig se prepara para la batalla tras el Mundial
El RB Leipzig suele vender a sus estrellas a precios altos, como ya hizo con Naby Keita y Dominik Szoboszlai, ambos fichados por el Liverpool. Ahora espera convencer a Diomande para que renueve con una cláusula acorde a su nuevo estatus de estrella mundial.
De momento, el jugador se centra en los cruces del Mundial, donde sigue siendo clave en el ataque de Costa de Marfil. Tras el torneo, se espera una puja mayor, y el Liverpool confía en que su labor previa baste para frenar al París.