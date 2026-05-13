El internacional de Costa de Marfil ha atraído el interés de varios grandes clubes europeos, y, según informes, Liverpool es el principal candidato a ficharlo. A pesar de los rumores sobre un posible traspaso a la Premier League, Diomande mantiene los pies en la tierra y usa esas especulaciones como motivación para mejorar su rendimiento en el campo.

«Te hace sentir feliz y te motiva a dar más», declaró Diomande a los periodistas al ser preguntado por el interés de los Reds y otros clubes de élite. «No pienso mucho en eso; me concentro en jugar al fútbol y dejo lo demás en manos de mis representantes. Que hablen de uno motiva, pero estoy centrado».