Diomande llegó al Santiago Bernabéu con enormes expectativas sobre sus hombros después de costarle al gigante español la asombrosa cifra de 146 millones de euros. Hasta ahora, el joven, muy bien valorado, se había visto obligado en gran medida a esperar pacientemente por detrás del número siete del club.

El adolescente ha tenido un comienzo estable en la capital española, con un gol y dos asistencias en diez partidos en todas las competiciones. Su influencia sobre el terreno de juego ha ido creciendo semana tras semana.

Incluso antes del fatídico enfrentamiento contra el Villarreal, cada vez eran más las voces en el entorno del club que pedían que Diomande fuese titular por delante de su compañero. Ahora, con el camino despejado, puede jugar en su posición preferida sin competencia directa.