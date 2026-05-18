A pesar del interés de la Premier League, Diomande ha aclarado que su futuro inmediato está en el Red Bull Arena. El extremo marfileño, uno de los jóvenes talentos más codiciados de Europa, recordó que su contrato con el club alemán vence en 2030.

Liverpool lo seguía, pero él prefiere seguir en la Champions con el club alemán. Al ser preguntado por su futuro inmediato, respondió a Kicker: «Sí, me quedo». Tengo contrato con Leipzig y disfruto jugando aquí. Nadie sabe el futuro; todos tenemos ambiciones, yo incluido. Mi sueño es jugar al más alto nivel posible».



