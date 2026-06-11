Yan Diomande, Gilberto Mora y 10 posibles revelaciones del Mundial de 2026

Para algunos, este Mundial puede catapultar sus carreras. La historia está llena de jugadores desconocidos que se hicieron famosos tras brillar en la competición.

Desde Salvatore Schillachi hasta James Rodríguez, ver a un jugador saltar a la fama ante los ojos del mundo es emocionante y muy difícil de predecir. ¿Quién podía imaginar que Sofyan Amrabat sería una de las estrellas de 2022?

En cualquier caso, no sería la previa del Mundial si en GOAL no intentáramos al menos seleccionar a algunos jugadores menos conocidos con los que los aficionados podrían acabar familiarizándose mientras siguen el torneo en Norteamérica. Aquí tienes 10 que creemos que deberías conocer: