Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Yan Diomande Andoni Iraola Ivoroy Coast Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡Yan Diomande es todo un PROBLEMA! El Liverpool ya fichó a Víctor Muñoz y tiene otros objetivos, pero ¿puede permitirse perder al joven talento marfileño?

Opinion
Liverpool
Y. Diomande
Ivory Coast
World Cup
RB Leipzig
Premier League
FEATURES
Alemania vs Ivory Coast

La marcha de Mohamed Salah al final de la temporada dejó al Liverpool con un gran problema, y Yan Diomande parece la mejor solución. Sin embargo, fichar a esta joven promesa este verano podría resultar tan difícil como marcarlo el domingo en Filadelfia. Aun así, su deslumbrante debut en el Mundial fue positivo para el Liverpool, pues mostró por qué creen que puede transformar una delantera que sufrió la temporada pasada.

La otra cara de la moneda es que la posición negociadora del RB Leipzig se ha reforzado gracias a la actuación del internacional de Costa de Marfil en la Copa del Mundo. Ahora es seguro —si no lo era ya— que pedirán un precio astronómico, lo que supone un problema para el Liverpool por dos razones.

Primero, el club no puede gastar ni de lejos los 450 millones de libras (600 millones de dólares) que invirtió el verano pasado en fichajes sin gran éxito. Antes de que acabara una campaña difícil y sin títulos, ya se veía que los Reds no solo necesitaban extremos: también centro del campo, lateral derecho y central.

Por eso, el Liverpool quizá no pueda destinar gran parte de su presupuesto a un solo futbolista, lo que beneficiaría al París Saint-Germain, dispuesto a incorporar a Diomande a su colección de extremos de élite. Aun así, ¿puede el Liverpool permitirse dejar escapar a una posible superestrella?

  • luis-diaz(C)Getty Images

    No hay sustituto para Díaz

    El Liverpool pagó caro no reemplazar a Luis Díaz en verano. Se confiaba en que Cody Gakpo siguiera brillando en la izquierda, y en Anfield veían a Rio Ngumoha listo para debutar. Además, el fichaje Florian Wirtz podía jugar por banda. 

    En la otra banda, Salah acababa de firmar quizá la mejor temporada individual de la historia de la Premier, así que no parecía urgente buscar un sucesor al “Rey egipcio”. 

    • Anuncios
  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    ¿Por qué no fichamos a Semenyo?

    Sin embargo, mientras Ngumoha respondió a las expectativas (aunque tal vez se le frenó en exceso), Gakpo exasperó a todos repitiendo lo mismo y esperando resultados distintos; Salah se enemistó con Arne Slot, y Wirtz parecía perdido en cualquier posición, sobre todo en la Premier League.

    El equipo pasó de marcar 86 goles en la 2024-25 a solo 63 la temporada pasada, y muchos aficionados del Liverpool se preguntaron por qué el club no fichó a Antoine Semenyo en invierno, dejándolo marchar al Manchester City por apenas 64 millones de libras. 

    En realidad, deberían haberlo fichado ya el verano anterior, pues habría dado una cobertura valiosa en toda la delantera. En cambio, Slot tuvo que recurrir a Federico Chiesa, un jugador en el que no confiaba, para intentar remontar partidos perdidos. Funcionó solo en la primera jornada.

  • ¿Primero Muñoz y ahora Diomande?

    Aunque Iraola valora la versatilidad y el esfuerzo de Chiesa, el italiano probablemente dejará Anfield este verano, sobre todo tras la llegada de Víctor Muñoz, extremo derecho veloz que puede jugar en ambas bandas y por el centro.

    Algunos aficionados se preguntaron de inmediato qué implicaba el fichaje sorpresa de Muñoz para el interés del club en Diomande, ya que los Reds habían guardado en secreto su seguimiento al jugador del Osasuna hasta el último minuto. Sin embargo, según David Ornstein,el Liverpool ve a ambos jugadores como complementarios y ya ofreció 100 millones de euros al Leipzig por Diomande.

    Según otras fuentes, el Leipzig ya rechazó esa propuesta y quiere retenerlo un año más. Se rumorea que, si finalmente lo deja marchar este verano, pedirá más de 120 millones.

    La pregunta es: ¿realmente vale esa cantidad tras una sola buena temporada en la máxima categoría?

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUNDAFP

    ¿El nuevo Dembélé?

    Pagar una fortuna por un jugador tan joven implica muchos riesgos. Algunos adolescentes no están preparados para jugar en un equipo de primera categoría. Un ejemplo es Ousmane Dembélé.

    Al igual que Diomande, el francés se convirtió en uno de los extremos ambidiestros más codiciados del fútbol mundial tras una temporada revelación en la Bundesliga, pero Dembélé, como admitió, desperdició casi cinco de sus seis años en el Barcelona antes de entender lo necesario para destacar al máximo nivel con Luis Enrique en el PSG.

    Sin embargo, pocos indicios sugieren que Diomande sea tan inmaduro como lo era Dembélé a la misma edad.


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-LEIPZIGAFP

    Aprender de los errores

    La puntualidad de Diomande generó preocupación en sus primeros meses en el Leipzig; incluso lo excluyeron del partido contra el Borussia Dortmund en octubre tras llegar tarde a una reunión del equipo, algo que, según afirma, aún le molesta.

    «Me disculpé de inmediato con el entrenador y la plantilla por el error», reconoció. «Todos los jugadores reciben un horario y deben llegar a tiempo».

    El entrenador del Leipzig, Ole Werner, no tuvo problemas con él desde entonces y destacó su disposición a trabajar por el equipo.

    «A menudo se deshace de sus rivales sin necesidad de regates, simplemente porque es muy dinámico, pero lo que para mí es aún más importante es que se le da muy bien la contrapresión», explicó el técnico alemán sobre un jugador que aportó 12 goles y ocho asistencias en la Bundesliga 2025-26. «Es una cuestión de actitud, y él lo demuestra».

  • Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Esto solo va a ir a mejor

    El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, elogia la dedicación y el carácter de Diomande.

    «Es un chico con auténtico espíritu de equipo, se ríe con todos y sabe escuchar; oye al cuerpo técnico cada vez que le aconsejan e intenta dar lo mejor de sí», declaró el excentrocampista del Nantes tras la victoria por 1-0 ante Ecuador. «Es fácil trabajar con alguien como Yan: tiene mucho talento y cuenta con todo lo necesario».

    Su esfuerzo, velocidad y habilidad en Filadelfia impresionaron a todos, incluso al propio Fae, quien vio al joven de 19 años brillar en su debut mundialista.

    «¿Qué más puedo decir? No puedo expresarlo con palabras», admitió el seleccionador de los Elefantes. “Tiene mucho talento y es muy joven, así que seguirá mejorando”. Por eso el Liverpool no quiere perder tiempo: sigue interesado en Bradley Barcola, del PSG, pero Diomande es su prioridad y puede ser ahora o nunca.

    Su rápido crecimiento en las dos últimas temporadas, primero en Segunda División española y luego en la Bundesliga, confirma que Fae tiene razón: Diomande aún mejorará y, con ello, su valor seguirá subiendo. Otra actuación estelar contra Alemania este fin de semana podría añadir varios millones a su precio.

    Así, Diomande no solo complica a los rivales, sino también al Liverpool: si quiere al sucesor ideal de Salah, deberá pagar la elevada suma de nueve cifras que exige el Leipzig.

World Cup
Alemania crest
Alemania
ALE
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV