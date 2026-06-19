La otra cara de la moneda es que la posición negociadora del RB Leipzig se ha reforzado gracias a la actuación del internacional de Costa de Marfil en la Copa del Mundo. Ahora es seguro —si no lo era ya— que pedirán un precio astronómico, lo que supone un problema para el Liverpool por dos razones.

Primero, el club no puede gastar ni de lejos los 450 millones de libras (600 millones de dólares) que invirtió el verano pasado en fichajes sin gran éxito. Antes de que acabara una campaña difícil y sin títulos, ya se veía que los Reds no solo necesitaban extremos: también centro del campo, lateral derecho y central.

Por eso, el Liverpool quizá no pueda destinar gran parte de su presupuesto a un solo futbolista, lo que beneficiaría al París Saint-Germain, dispuesto a incorporar a Diomande a su colección de extremos de élite. Aun así, ¿puede el Liverpool permitirse dejar escapar a una posible superestrella?