Yan Diomande, del RB Leipzig, sugiere que rechazará al Liverpool para fichar por otro grande de Europa

La pugna por el joven Diomande, extremo del RB Leipzig, da un giro: admite su pasión por el campeón de Europa. A pesar del interés de la Premier, el jugador de 19 años prefiere volver a Francia por sus lazos familiares.

«¿Mi futuro? Hay un equipo que se ocupa de eso», afirmó. «Intento mantenerme concentrado. Soy del PSG desde niño, mi padre también lo era. Pero ahora pienso solo en el Mundial; ya veremos qué pasa después».