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Yan Diomande, del RB Leipzig, sugiere que rechazará al Liverpool para fichar por otro grande de Europa
Los sueños de la infancia apuntan a París
La pugna por el joven Diomande, extremo del RB Leipzig, da un giro: admite su pasión por el campeón de Europa. A pesar del interés de la Premier, el jugador de 19 años prefiere volver a Francia por sus lazos familiares.
«¿Mi futuro? Hay un equipo que se ocupa de eso», afirmó. «Intento mantenerme concentrado. Soy del PSG desde niño, mi padre también lo era. Pero ahora pienso solo en el Mundial; ya veremos qué pasa después».
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El plan del Liverpool para sustituir a Salah, en peligro
Este giro supone un revés para el club de Merseyside, que veía en el joven de 19 años el sucesor ideal de Salah. Su brillante temporada 2025-26, con 20 participaciones en goles y 118 regates en 33 partidos de la Bundesliga, justifican el interés del Liverpool.
Sin embargo, sus preferencias personales le acercan más a Francia que a la Premier League, especialmente desde que el PSG se posicionó como favorito tras un supuesto acuerdo verbal.
La fuga de defensas agrava los problemas de Anfield
La posible salida de Diomande a un rival europeo agrava los problemas de plantilla del Liverpool. El club aún digiere la marcha de varias piezas clave y debe cubrir esos huecos antes del inicio de la nueva temporada.
Además, el defensa francés Ibrahima Konaté dejará Anfield y, según los rumores, fichará por el Real Madrid como agente libre. Con las salidas confirmadas de Salah y del lateral Andrew Robertson, la urgencia de renovar la plantilla crece, por lo que el fracaso en el fichaje de Diomande resulta aún más costoso.
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La atención sigue centrada en el Mundial
Por ahora, Diomande ignora los rumores y se prepara para representar a Costa de Marfil en el Mundial. En el Grupo E, los Elefantes enfrentarán a Alemania, Ecuador y Curazao, y se espera que el joven sea clave en su ataque.
Mientras él se concentra en el torneo, sus agentes negociarán su futuro. El PSG busca un extremo derecho y parece favorito para ficharlo, lo que llevaría al Liverpool a buscar otras opciones tras la era Salah.