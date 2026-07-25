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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Adhe Makayasa

Traducido por

Yan Diomande decide su futuro, y el Real Madrid se suma a Arsenal y Liverpool en la lucha por la estrella del RB Leipzig, valorada en 100 millones de libras

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Yan Diomande, extremo del RB Leipzig, ha expresado su deseo de ser traspasado este verano. El jugador, valorado en 100 millones de libras, ha brillado en Alemania y en el Mundial 2026, lo que ha despertado el interés de Real Madrid, PSG, Arsenal y Liverpool. Aunque Leipzig asegura que no está en venta, Diomande quiere marcharse.

  • Diomande sugiere que se irá este verano

    Diomande, extremo del Leipzig, ya ha elegido destino pese a la pugna entre PSG, Liverpool, Arsenal y Madrid. Según The Athletic, el Madrid ya negocia con el Leipzig para ficharlo. El extremo, valorado en 100 millones de libras, marcó 12 goles y dio ocho asistencias en la Bundesliga, además de llevar a Costa de Marfil a los dieciseisavos del Mundial 2026. Aunque el director deportivo del Leipzig, Marcel Schafer, asegura que no se irá, Diomande espera cerrar su traspaso este verano.


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  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Winger expone su postura respecto a los fichajes

    Al ser preguntado sobre los rumores de interés de los clubes más importantes de Europa durante el Mundial, la joven estrella marfileña confirmó su intención de abandonar el Leipzig y dejó las negociaciones en manos de su agente.

    En declaraciones a la prensa, afirmó: «Mi sueño es jugar con mi selección y hacer historia. Ya no tengo Instagram. Tampoco tengo TikTok, ¡así que no puedo ver nada! Pero espero marcharme, por supuesto. Y tengo un agente, él se encargará del resto. Pero para mí, lo más importante ahora mismo es centrarme en el Mundial con mi selección».

    En cuanto al club de su infancia, Diomande ya había dicho a medios franceses: «Admiro al París Saint-Germain desde niño; mi padre también era seguidor del PSG».

  • Mourinho se suma a la pugna por el fichaje

    Según un informe independiente de TEAMtalk, la principal opción de Diomande sigue siendo fichar por el PSG, aunque el extremo está dispuesto a incorporarse al Real Madrid si el gigante francés no logra llegar a un acuerdo con el Leipzig sobre el precio del traspaso. La pugna se ha intensificado aún más después de que el gigante español, ahora dirigido por el nuevo entrenador José Mourinho, entrara en escena para intentar fichar al delantero como parte de la renovación de su plantilla. Por otra parte, el Arsenal también se ha sumado a la puja tras el fracaso de su intento por fichar a Morgan Rogers, del Aston Villa.

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  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    El Leipzig exige una prima por el traspaso

    Diomande ya se entrena con el Leipzig tras su descanso postmundial. Se espera que el PSG presente pronto una oferta formal para adelantarse a Madrid y a los dos clubes de la Premier interesados. El Leipzig tiene una posición firme y solo negociará si se cumple su valoración.