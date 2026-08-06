AFP
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Yan Diomande, cerca de un traspaso de 125 millones de euros al Real Madrid, mientras la estrella del RB Leipzig se despidió de sus compañeros en la concentración de pretemporada
El Real Madrid se hace con su hombre en una operación récord
El largo culebrón de traspaso que ha involucrado a Diomande y al Madrid por fin ha llegado a su conclusión. Según Bild, la superestrella marfileña fue vista saliendo de la concentración de pretemporada del RB Leipzig en Saalfelden, Austria, el jueves por la mañana, lo que indica que su marcha al Santiago Bernabéu es ya inminente. La salida se produjo apenas 24 horas después de que el jugador hubiera llegado inicialmente a la concentración tras recuperarse de una enfermedad, lo que pone de relieve la rapidez de las negociaciones finales. Se vio a Diomande marcharse en una Mercedes Vito negra, dirigiéndose directamente al aeropuerto para tomar un vuelo a España, donde comienza su nuevo capítulo.
El Leipzig está a punto de recibir una cantidad fija de 125 millones de euros por su activo más preciado, una cifra que representa un beneficio significativo por el joven. Sin embargo, el coste total de la operación podría llegar finalmente a 140 millones de euros cuando se incluyan las primas por objetivos.
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Emotiva despedida en la concentración del Leipzig
Antes de su marcha, el extremo hizo una última visita al campo de entrenamiento en el hotel Gut Brandlhof. Aunque llegó en bicicleta, listo para una sesión en la carpa de fitness, fue llamado de vuelta rápidamente cuando llegó la luz verde definitiva para su traspaso. Antes de irse, compartió despedidas breves pero sentidas con sus compañeros, entre ellos Christoph Baumgartner y Benjamin Henrichs, que han visto de primera mano su meteórico ascenso durante los últimos doce meses.
El movimiento supone un golpe para el nuevo entrenador del Leipzig, Martin Demichelis, que esperaba construir su sistema táctico en torno al vigente Novato de la Temporada de la Bundesliga. El marfileño fue fundamental para asegurar el regreso del club a la Liga de Campeones de la UEFA, con un notable balance de 12 goles y ocho asistencias en 33 partidos de liga la pasada temporada.
Condiciones acordadas para un futuro a largo plazo en Madrid
Una vez que Diomande llegue a la capital española, se someterá a un exhaustivo reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato. Se entiende que los términos del acuerdo se extenderán hasta junio de 2031, vinculando al jugador de 19 años con el club durante las próximas siete temporadas.
La llegada del internacional marfileño pone fin a un periodo de intensas especulaciones que había dominado los titulares del verano. Aunque el director deportivo del Leipzig, Marcel Schafer, ya había intentado enfriar los rumores, el poderío económico del vigente campeón de Europa acabó siendo demasiado difícil de resistir.
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Una nueva era para el Real Madrid
El fichaje de Diomande es toda una declaración de intenciones del Madrid de cara a la campaña 2026-27. Su integración en la plantilla será el principal foco de Jose Mourinho durante lo que queda de la pretemporada, mientras busca combinar la explosiva velocidad de Diomande con el talento creativo que ya existe en el centro del campo del Madrid.
En el Leipzig, la atención se centra ahora en cómo reinvertirá el enorme beneficio obtenido con esta venta. Con la visita al Eintracht Trier en la primera ronda de la DFB-Pokal, el 22 de agosto, cada vez más cerca, Demichelis tendrá que encontrar rápidamente la manera de sustituir la aportación de Diomande.
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