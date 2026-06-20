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Yamal y tres defensas... ¿Caerá Donis en la trampa del Mundial?

FEATURES
L. Yamal
España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
G. Donis
España
Arabia Saudita
EE. UU.
Grecia

La selección verde se enfrenta a una difícil tarea ante el «mago» de La Roja

Antes del esperado Arabia Saudí-España en el Mundial 2026, Lamine Yamal hizo unas declaraciones que, a primera vista, parecen normales, pero encierran muchas implicaciones tácticas.

Al preguntarle si Arabia Saudí podría marcarle de forma especial o con varios jugadores, respondió con calma: «No hay problema, estoy acostumbrado a eso con el Barça».

La frase resume el dilema de Georgios Donis: ¿concentrar todos los esfuerzos en frenarlo o arriesgarse a que esa marca le dé a España justo lo que busca?

  • Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal no es el único problema

    Es lógico que cualquier entrenador vea a Yamal como la principal amenaza de España: es rápido, habilidoso y capaz de decidir con un toque, además de liderar la mayoría de los ataques.

    Sin embargo, concentrarse demasiado en él puede hacer que se ignoren otras amenazas: España no depende solo de Yamal, sino de un sistema capaz de generar peligro desde cualquier zona.

    Si Donis destina un lateral, un centrocampista y un extremo a marcar a Yamal de forma permanente, creará espacios que Dani Olmo, Pedri o los laterales adelantados podrán aprovechar. Arabia Saudí pagaría el precio de fijarse en una sola estrella y dejar libre al resto del equipo.

    En el fútbol moderno, lo último que debe hacer ante una selección tan colectiva como España es ignorar su sistema para fijarse en un solo jugador.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Por qué Yamal no teme a la censura?

    La razón es sencilla: casi cada semana, con el Barcelona, se enfrenta a esta situación en Liga y en Europa.

    En el Barcelona ya no es el desconocido que deja espacios; ahora los rivales le estudian y, según el partido, se enfrenta a un lateral y un centrocampista o incluso a tres jugadores en poco espacio.

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    Sin embargo, lo que destaca de Yamal no es solo su regate, sino su capacidad para decidir bajo presión: cuando le rodean, sabe cuándo pasar, cuándo moverse y cuándo atraer rivales para crear espacios a sus compañeros.

    Por eso se mostró tan seguro en sus declaraciones: no ve el marcaje como un problema, sino como una parte natural de su vida futbolística; de hecho, algunas grandes estrellas se benefician del marcaje intenso porque abre espacios para el resto del equipo.

    La pregunta es si rendirá al máximo sin notar esa marca excesiva.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    ¿Cuál es el plan ideal para el Verde?

    La mejor estrategia no es seguir a Yamal, sino evitar que reciba el balón en buena posición.

    Es mejor controlar el espacio que al jugador: si recibe de cara y con tiempo, es imparable; pero si lo hace presionado o lejos del área, pierde influencia.

    La clave no está en acumular tres defensas sobre él, sino en que las líneas se acerquen, cierren los espacios y corten los pases entre líneas. Mejor un centrocampista y un extremo que apoyen al lateral que asignar a varios jugadores a marcarlo sin pausa.

    Así, Arabia Saudí mantiene su equilibrio defensivo sin dejar espacios a la espalda ni en la banda contraria.

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    El verdadero peligro no es Yamal

    Puede sonar extraño, pero el verdadero peligro para Arabia Saudí quizá no sea Yamal, sino la reacción saudí ante él.

    Si el equipo verde sale al campo obsesionado solo con frenar a la estrella del Barcelona, España podría ganar una ventaja táctica desde el principio. En cambio, si afronta el partido como un duelo contra todo un sistema, tendrá más opciones de resistir.

    A España le gusta atraer al rival a un punto fijo para golpearlo luego en otro, y Yamal suele ser el cebo inicial.

    Por eso, el éxito de Donis no se medirá por las veces que Yamal toque el balón, sino por su capacidad de evitar que España aproveche los espacios y genere superioridad numérica.

    En última instancia, el desafío de Arabia Saudí no es batir a Yamal, sino resistir la tentación de convertir el partido en un duelo individual; las grandes selecciones no triunfan anulando a uno, sino frenando al conjunto.

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