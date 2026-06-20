Yamal y tres defensas... ¿Caerá Donis en la trampa del Mundial?

Antes del esperado Arabia Saudí-España en el Mundial 2026, Lamine Yamal hizo unas declaraciones que, a primera vista, parecen normales, pero encierran muchas implicaciones tácticas.
Al preguntarle si Arabia Saudí podría marcarle de forma especial o con varios jugadores, respondió con calma: «No hay problema, estoy acostumbrado a eso con el Barça».
La frase resume el dilema de Georgios Donis: ¿concentrar todos los esfuerzos en frenarlo o arriesgarse a que esa marca le dé a España justo lo que busca?