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Lamine YamalGetty Images

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Yamal: una fortuna millonaria a los 19 años tras una trayectoria de esfuerzo

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Primera División
Barcelona
L. Yamal
España

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, es uno de los jugadores más destacados de todo el mundo, gracias a su indiscutible talento y a su gran humildad.

Yamal, de 19 años, posee una fortuna estimada en unos 15 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth, y se espera que se convierta en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo.

La revista HELLO repasa en este reportaje cómo Yamal amasó su fortuna, y arroja luz sobre su trayectoria desde un niño perteneciente a la clase trabajadora hasta convertirse en un icono mundial:

La popularidad y la influencia de Yamal fueron tan grandes que llevaron al Barcelona a romper su contrato anterior, que le garantizaba un salario anual bruto de cerca de 1,82 millones de dólares, y a concederle en su lugar un nuevo y colosal contrato.

En mayo de 2025, firmó un contrato de 6 años con el equipo, que elevó su salario a unos 18 millones de dólares anuales antes de impuestos, una cifra que puede aumentar considerablemente al contabilizar las primas vinculadas al rendimiento.

Gracias a este asombroso contrato, Lamine Yamal ocupó el décimo puesto en la lista de la revista Forbes de los futbolistas mejor pagados del mundo.

No resultó sorprendente que el Barcelona buscara conservar su talento, después de que se convirtiera en el jugador más joven en debutar con el primer equipo en la historia del club, con 15 años, 9 meses y 16 días, además de ser el jugador más joven en marcar un gol con la camiseta de la selección española, el goleador más joven en la historia de la Eurocopa y, sumado a ello, el jugador más joven en ser nominado al Balón de Oro, cuando tenía tan solo diecisiete años.

  • Lamine YamalGetty Images

    Alianzas comerciales

    Lamine Yamal firmó un contrato valorado en 34 millones de dólares con Adidas, y percibe importantes sumas de dinero por sus acuerdos con marcas como Beats by Dre, OPPO, Powerade, Konami y la organización UNICEF.

    No obstante, su contrato con Adidas sigue siendo el más lucrativo, ya que los informes apuntan a que Yamal recibirá 34 millones de dólares por esta alianza que se extiende durante diez años.

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  • Lamine Yamal Mounir Nasraoui Social gfx/ Goal Arabia

    Un niño de clase trabajadora

    Los padres de Lamine respaldan enormemente su carrera deportiva y, aunque hoy se ha convertido en millonario, la infancia de Lamine no siempre fue fácil. 

    El jugador español creció en Barcelona, siendo el hijo único de Mounir Nasraoui, pintor de edificios de origen marroquí, y de Sheila Ebana, camarera de origen ecuatoguineano.

    Toda su familia trabajó duro para cubrir sus necesidades, y el adolescente ha hablado a menudo de su cariño y aprecio por su abuela paterna, Fátima, quien le inculcó la ética del trabajo y el esfuerzo.

    Yamal dijo durante su aparición en el podcast Resonancia de Corazón con José Ramón de la Morena: "La primera que llegó a España fue mi abuela, que se coló en un autobús que venía de Marruecos y logró llegar a Mataró".

    Y añadió: "Empezó a trabajar en 3 empleos para que mi padre pudiera venir, porque se quedó en Marruecos. Y cuando mi abuela ahorró algo de dinero, le pagó a una mujer para que trajera a mi padre y a su hermana, que llegaron a España cuando tenían tres años".

    Los padres del extremo español se separaron cuando él tenía tres años, y creció en barrios de clase trabajadora mientras sus padres luchaban por ganarse el sustento.

    Así, la vida de Yamal pasó de la de un niño que creció en condiciones modestas en los barrios populares de Barcelona a la de una de las mayores estrellas del fútbol mundial, mientras que lo que más le enorgullece sigue siendo su capacidad de devolverle el favor a su familia y darle una vida más cómoda y estable.

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