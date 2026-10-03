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Yamal, Rodri y Merino marcan mientras España continúa con su dominante campaña en la Liga de Naciones
El dominio inicial marca el tono
España no tardó en imponer su dominio en el Estadio Carlos Tartiere. Se adelantó pronto, en el minuto 6, cuando Lamine Yamal conectó un brillante disparo con la izquierda a la escuadra tras un buen pase de Dani Olmo. España siguió presionando y volvió a ver premiado su esfuerzo cuando Rodri dobló la ventaja en el minuto 35. Rodri sacó un preciso disparo con la derecha desde el centro del área, sin dar opción alguna al portero de Chequia Antonín Kinsky y desatando la locura en la grada local.
- AFP
Chequia amenaza con una remontada en la segunda parte
A pesar de la desventaja de dos goles, la República Checa mostró capacidad de reacción tras el descanso y logró recortar distancias. En el minuto 69, Jirí Sláma culminó un rápido contraataque, enviando un disparo raso al fondo de la red tras una asistencia de Adam Hlozek. La República Checa buscó un dramático empate, poniendo a prueba a David Raya, pero finalmente se quedó corta. La derrota significa que la República Checa ha perdido ya su tercer partido consecutivo en el Grupo 3, lo que la deja anclada en el fondo de la clasificación sin un solo punto y frente a una seria amenaza de descenso.
Merino asegura los tres puntos
A medida que el partido entraba en su tramo final, España recuperó el control y sentenció el encuentro. Mikel Merino, que entró como suplente, aprovechó un rápido contraataque en el minuto 89 para marcar el tercer gol. La victoria por 3-1 garantiza que España ha ganado sus tres partidos de la fase de grupos, con un pleno de nueve puntos. España ocupa actualmente la primera posición, con una ventaja de tres puntos sobre Inglaterra, segunda con seis, mientras que Croacia sigue en la tercera plaza con solo tres puntos tras la última jornada de partidos.
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¿Qué le espera ahora a España?
España buscará ahora trasladar este pleno de victorias a su próximo partido de la Liga de Naciones de la UEFA, con el objetivo de sellar oficialmente su plaza en las fases eliminatorias. Mientras tanto, la República Checa afronta una tarea complicada y debe buscar desesperadamente una victoria vital para mantener vivas sus esperanzas de permanencia.
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