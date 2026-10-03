A pesar de la desventaja de dos goles, la República Checa mostró capacidad de reacción tras el descanso y logró recortar distancias. En el minuto 69, Jirí Sláma culminó un rápido contraataque, enviando un disparo raso al fondo de la red tras una asistencia de Adam Hlozek. La República Checa buscó un dramático empate, poniendo a prueba a David Raya, pero finalmente se quedó corta. La derrota significa que la República Checa ha perdido ya su tercer partido consecutivo en el Grupo 3, lo que la deja anclada en el fondo de la clasificación sin un solo punto y frente a una seria amenaza de descenso.