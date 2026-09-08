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Yamal fustiga a Mbappé y Dembélé: ¡No suplicaré para ganar el Balón de Oro!

Ballon d'Or
Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
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K. Mbappe
O. Dembele
Francia vs España
Francia
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EE. UU.

Bombardeo con artillería pesada

Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, lanzó mensajes contundentes y directos antes del inicio del recorrido de su equipo en la Liga de Campeones de Europa, asegurando que tiene grandes opciones de ganar el Balón de Oro, pero que no emprenderá una campaña personal para conseguirlo ni suplicará por votos.

Yamal habló durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento del Barcelona ante el Feyenoord neerlandés, en el estreno del conjunto catalán en la Liga de Campeones de Europa, donde abordó numerosos temas, empezando por las opciones del Barcelona de conquistar el título continental, pasando por el Balón de Oro y el brazalete de capitán del equipo, hasta llegar a su relación con el dúo francés Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

  • Champions League: el título que le falta al Barcelona

    Yamal comenzó hablando del gran objetivo del Barcelona en la presente temporada, subrayando que la ausencia del título de la Liga de Campeones entre los trofeos que el equipo aún no ha conquistado supone un enorme aliciente para los jugadores.

    La estrella del Barcelona afirmó: "No hay mayor motivación que el hecho de que la Liga de Campeones sea el título que te queda por ganar, es la competición que nos queda por conquistar. Tenemos grandes jugadores como Rodri, Gordon y Adeyemi, y trataremos de lograrlo".

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  • Yamal capitán a los 19 años: una responsabilidad mayor

    Yamal habló sobre el brazalete de capitán del Barcelona que ha lucido recientemente, después de convertirse en el quinto capitán en el orden de capitanes del equipo, subrayando que llevar el brazalete de capitán a esta edad representa un gran motivo de orgullo para él, pero al mismo tiempo multiplica sus responsabilidades hacia sus compañeros.

    Y dijo: "Es un gran honor ser capitán del Barcelona a los 19 años, estoy muy agradecido a mis compañeros, y esto me hace más responsable. A pesar de que tengo 19 años, intentaré dar lo mejor de mí por el equipo".

  • No suplicaré por el Balón de Oro

    Y cuando la conversación se desplazó hacia el Balón de Oro, Yamal no eludió el hecho de que es uno de los principales candidatos al premio, pero insistió en que la decisión final no está en sus manos, y que lo que ha ofrecido con el Barcelona y con la selección de España es el factor más importante para determinar sus opciones.

    Yamal dijo: "Lo primero es que no depende de mí, sino que depende de ustedes", en referencia a la prensa. "El trabajo que hemos hecho con el equipo y con la selección ha sido magnífico, y si eso ocurre, lo primero que haré será estar agradecido a mi equipo y a mi selección. Creo que tengo grandes opciones, pero ya veremos".

    Yamal no se limitó a confirmar que tiene opciones de ganar el premio, sino que envió un mensaje claro sobre la manera en la que afronta la carrera por el Balón de Oro, rechazando entrar en una campaña personal para conseguir los votos de los electores, al contrario que la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé, quien afirmó que era el más merecedor del premio.

    La estrella del Barcelona dijo: "No creo que necesite eso, no pienso en ello. Estoy orgulloso de mi equipo y de mi selección, somos campeones del mundo y no puedo pedir más que eso. Ese es vuestro trabajo, y no voy a empezar a suplicar para conseguir algo".

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  • Dembélé ignoró a Yamal: la irónica respuesta de la estrella del Barcelona

    Y cuando le preguntaron a Yamal sobre la lista de candidatos al Balón de Oro de Ousmane Dembélé, después de que la estrella francesa no lo incluyera entre sus elecciones, el jugador del Barcelona optó por responder de forma irónica, evocando la relación que une a Dembélé con Kylian Mbappé.

    Yamal dijo: "¿Quién no me incluyó? ¿Dembélé? Es amigo de Kylian, ¿verdad? Estoy muy contento, en las ocasiones en las que jugué contra ambos juntos seguramente los molesté por alguna razón, pero mi relación con Ousmane es muy buena".

    El último enfrentamiento que reunió a Yamal con el dúo francés fue durante las semifinales de la Copa del Mundo, cuando la selección española logró eliminar a Francia al vencerla por dos goles a cero.

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  • Si no corres, perderás

    La conversación derivó hacia la labor defensiva que desempeña Yamal, y concretamente su participación en la presión tras la pérdida del balón, teniendo en cuenta que es una de las principales estrellas ofensivas del Barcelona.

    El joven jugador afirmó que su condición de estrella no significa que quede exento de trabajar por el equipo, subrayando que correr y presionar son dos elementos fundamentales si el Barcelona quiere competir por los títulos.

    Y dijo: "Basta con mirar a los últimos equipos que han ganado títulos, hemos visto al París Saint-Germain. Si no corres, todos los equipos te superarán. Por el equipo, si queremos ganar tenemos que correr. Si no corres, perderás".

  • El secreto de la furia en el Elche

    Tras insistir en que ganar la Liga de Campeones representa el mayor desafío para él y para el Barcelona, Yamal reveló la verdadera razón detrás de sus gestos de enfado cuando fue sustituido durante el partido ante el Elche en la primera jornada de LaLiga.

    Y explicó: "No lo sé, depende del día y de cómo me sienta. Simplemente, lo que pasó en Elche fue porque hacía mucho calor, estaba cansado, y vosotros habéis inventado cuarenta mil historias al respecto, cuando la única verdad es que estábamos jugando a 40 grados centígrados".

  • El momento más feliz de mi vida

    Y pese al enorme revuelo mediático que lo rodea en la actualidad, Yamal se mostró sorprendido por la magnitud del interés que despierta, y aseguró que atraviesa una de las etapas más felices de su vida, especialmente tras coronarse campeón de la Copa del Mundo con la selección de España y disfrutar de unas vacaciones que describió como las mejores de su vida.

    Y dijo: "Estoy muy feliz, y no sé por qué se habla tanto de mí. Acabo de regresar de ganar la Copa del Mundo, y he pasado las mejores vacaciones de mi vida, no sé por qué se habla tanto de mí, es el momento más feliz de mi vida".

    En cuanto a la posibilidad de asumir un mayor papel de liderazgo en el futuro, Yamal aseguró que no teme esa responsabilidad, señalando que el Barcelona cuenta con un número suficiente de jugadores capaces de llevar el brazalete de capitán si el técnico Hansi Flick decide apoyarse en él algún día.

    Y dijo: "No tengo miedo de serlo, tenemos un número suficiente de jugadores si el entrenador lo decide algún día".

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