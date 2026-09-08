Yamal fustiga a Mbappé y Dembélé: ¡No suplicaré para ganar el Balón de Oro!

Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, lanzó mensajes contundentes y directos antes del inicio del recorrido de su equipo en la Liga de Campeones de Europa, asegurando que tiene grandes opciones de ganar el Balón de Oro, pero que no emprenderá una campaña personal para conseguirlo ni suplicará por votos.
Yamal habló durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento del Barcelona ante el Feyenoord neerlandés, en el estreno del conjunto catalán en la Liga de Campeones de Europa, donde abordó numerosos temas, empezando por las opciones del Barcelona de conquistar el título continental, pasando por el Balón de Oro y el brazalete de capitán del equipo, hasta llegar a su relación con el dúo francés Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.