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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Yamal advierte: cuando llegue mi día, todos deberán guardar silencio

España vs Belgium
España
Belgium
World Cup
L. Yamal
Julián Álvarez
Barcelona
España
Bélgica
EE. UU.
Argentina

¿Prefieres enfrentarte a Francia o a Marruecos en semifinales? La estrella del Barcelona responde.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección juvenil española, admite que no le gustan las entrevistas, aunque las afronta con una sonrisa.

Tras eliminar a Portugal en el último suspiro, el viernes liderará a España ante Bélgica en cuartos del Mundial 2026; el ganador se medirá en semis al vencedor de Francia-Marruecos.

Llegó a Estados Unidos sin estar en plena forma tras su lesión con el Barcelona, pero se siente mejor con cada partido.

En una entrevista con «Mundo Deportivo», antes del duelo contra Bélgica, el jugador reconoció estar entusiasmado y con ganas de más, convencido de que lo mejor aún está por llegar.

Así fue la entrevista...

  • Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Disfrutar de la responsabilidad

    Cuando hablas con tus compañeros, lo que más les llama la atención es tu madurez. ¿Cómo has trabajado en ese aspecto para llegar a este nivel con solo dieciocho años?

    Creo que todo lo que he vivido, tanto en el fútbol como fuera de él, ha contribuido a mi madurez y crecimiento. También me han ayudado mis compañeros de equipo, que me apoyan cada día, y las conversaciones con personas más experimentadas.

    Se dice que el papel de España en el Mundial depende en gran medida de Lamine Yamal. Incluso Rodri afirmó: «Esperemos que Lamine demuestre que es uno de los mejores jugadores en los partidos decisivos». Y este liderazgo no se queda en el campo.

    Para mí es un placer, no una presión, y me ilusiona que la gente confíe en mí.

    Pero esto tiene un lado negativo, del que hablábamos con Javi hace unos días: parece que hay quien espera cualquier error.

    Hay dos posturas: quienes confían en ti y quienes esperan tu fracaso para criticarte. Lo importante es mantener la calma y seguir tu camino hacia el éxito continuo. Al fin y al cabo, no importa lo que digan los demás.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Todos deben guardar silencio

    ¿Las críticas te motivan?

    Sí, lo veo como algo positivo. Hay días en los que pienso: «Dios mío, no entiendo por qué me dicen eso». Pero los días en los que me siento bien, todo el mundo debería callarse.

    ¿Alguien te ha hecho daño en particular?

    No, eso no es cierto. Al final, cuando ganas, todo duele menos.

    Siempre te has exigido al máximo. ¿Estás cumpliendo tus expectativas en este torneo?

    Creo que puedo rendir mejor. Me exijo mucho. No estoy satisfecho con lo que hago. Nunca he dicho: «Bueno, ya basta». No alcancé mi objetivo ni siquiera en el Barcelona, y tampoco lo alcanzaré ahora.

    ¿Qué te falta? Quizá un partido espectacular en el Mundial.

    Solo debo seguir jugando. Estuve fuera casi dos meses, no he encadenado siete partidos aún. Necesito tocar el balón, acumular minutos y, así, llegará esa gran actuación.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La eliminación de Portugal refuerza la confianza

    ¿En qué punto del proceso te encuentras tras la recuperación? Se acerca la fase decisiva; estás a tres partidos de tu objetivo (el título mundial).

    Sí. La gente recuerda estos momentos, desde octavos hasta cuartos. Para entonces estaré en mi mejor momento. He gestionado el proceso con calma para llegar en buenas condiciones. Me siento genial y quiero demostrar lo que somos como España y lo que yo puedo hacer.

    El entrenador siempre dice que hay que controlar la ansiedad. ¿A qué se refiere con eso?

    A mí me ocurre lo mismo. Después del partido contra Arabia Saudí, algunos creyeron que estaba enfadado por no marcar más goles, pero nunca he salido del campo molesto por eso. Mi objetivo no es marcar, pues cualquier jugador puede hacerlo; yo busco elevar mi nivel y ser decisivo. La gente cree que aprovecho todas las ocasiones solo por el gol, pero no: así es como juego. Quien vea todos mis partidos con el Barcelona lo sabe. Creo que esa es la inquietud a la que se refiere el entrenador.

    De la Fuente te elogió tras el partido contra Portugal por cómo exigiste a Nuno Mendes en defensa.

    Eso fue clave, sobre todo ante Portugal, que contaba con un jugador fundamental en ambas áreas. Yo intenté aportar en ataque y en defensa.

    ¿Cómo ha influido en el equipo la victoria sobre Portugal?

    Sin duda. Nos da mucha confianza. Para mí, Portugal era una de las tres mejores selecciones del Mundial, y haberles eliminado nos da confianza para enfrentar a Bélgica. Pero cada partido es diferente y el Mundial está muy igualado.

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    El revuelo en torno a Álvarez y el Barcelona

    Voy a volver al momento de Lamine. ¿Lo veremos ahora?

    Sí, creo que sí. Cuanto más se acercan los partidos clave, mejor rindo. Nunca he destacado en la fase de grupos, pero eso no me preocupa. Tengo oportunidades para demostrarlo, y espero que el partido contra Bélgica sea fantástico para el equipo.

    Si ganamos a Bélgica, nos tocaría Francia o Marruecos; dos rivales de lujo.

    Sí. Tenemos buenos recuerdos contra Francia y será un placer jugar contra Marruecos. Ambos equipos son grandes y tienen un alto nivel. Sea cual sea el rival, daremos lo mejor de nosotros para ganar y llegar a la final.

    El jugador más decisivo de Bélgica es el portero. Ya sabes lo que se siente al marcarle un gol a Courtois.

    Para mí es uno de los mejores del mundo, así que me lo pondrá difícil, pero saldré al campo con ganas de ganar sin pensar en ningún jugador en concreto.

    Me comparan con Messi, Neymar y Cristiano en este Mundial. ¿Qué opinas del rendimiento de Messi en el torneo?

    Es increíble; todos conocemos a Messi, pero nadie esperaba que jugara a este nivel. Me alegro mucho por él, y también por Neymar y Cristiano: han marcado la infancia de todos los que juegan ahora. Cualquier cosa buena que les pase será buena para mí. Y si llego a la final, quiero ganarla.

    Se habla mucho de Julián Álvarez. ¿Qué opinas de su fichaje por el Barcelona?

    Todos sabemos que es un jugador de gran nivel. Ya lo he dicho antes: le damos la bienvenida y, si se une a nosotros, todos nos alegraremos. Creo que encaja perfectamente en el estilo del Barcelona. No conozco los detalles de la situación, pero espero que así sea.

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