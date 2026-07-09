Yamal advierte: cuando llegue mi día, todos deberán guardar silencio

Cuando hablas con tus compañeros, lo que más les llama la atención es tu madurez. ¿Cómo has trabajado en ese aspecto para llegar a este nivel con solo dieciocho años?

Creo que todo lo que he vivido, tanto en el fútbol como fuera de él, ha contribuido a mi madurez y crecimiento. También me han ayudado mis compañeros de equipo, que me apoyan cada día, y las conversaciones con personas más experimentadas.

Se dice que el papel de España en el Mundial depende en gran medida de Lamine Yamal. Incluso Rodri afirmó: «Esperemos que Lamine demuestre que es uno de los mejores jugadores en los partidos decisivos». Y este liderazgo no se queda en el campo.

Para mí es un placer, no una presión, y me ilusiona que la gente confíe en mí.

Pero esto tiene un lado negativo, del que hablábamos con Javi hace unos días: parece que hay quien espera cualquier error.

Hay dos posturas: quienes confían en ti y quienes esperan tu fracaso para criticarte. Lo importante es mantener la calma y seguir tu camino hacia el éxito continuo. Al fin y al cabo, no importa lo que digan los demás.