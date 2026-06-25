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«Ya veremos»: Jürgen Klopp sugiere su regreso a los banquillos, pero evita hablar del puesto en el Real Madrid
Klopp elude las especulaciones sobre el Bernabéu
A pesar de alejarse de la línea de banda, el legendario entrenador sigue siendo muy cotizado. En una entrevista con la italiana Gazzetta dello Sport, el técnico de 59 años evitó confirmar si alguna vez valoró fichar por el Bernabéu. Con su característico encanto, el exentrenador del Borussia Dortmund protegió su vida privada.
- AFP
Alemania deja la puerta abierta
Presionado sobre la vacante española, Klopp cortó de raíz: «Si respondo, todo lo dicho antes desaparece. Está José, me parece bien. Sin comentarios».
Al ser consultado sobre un posible regreso a los banquillos, agregó: «Entreno todos los días en el gimnasio… Ya veremos».
Klopp sigue al frente de las operaciones de Red Bull
Actualmente, Klopp es el director de fútbol global de Red Bull, cargo estratégico que asumió en enero de 2025 y que abarca varios clubes. Bajo un contrato hasta 2029, aporta una visión a largo plazo, guía en el área de ojeadores y asesoramiento técnico a clubes como RB Leipzig y Red Bull Salzburgo. Este cargo llega tras una destacada carrera como entrenador, en la que ganó dos Bundesligas con el Dortmund y llevó la Liga de Campeones y la Premier League a Anfield.
- AFP
La era de Mourinho cambia el panorama
El nombramiento de José Mourinho por el Real Madrid, con contrato hasta 2029, cierra la vacante en la capital. El veterano técnico portugués reemplazará a Álvaro Arbeloa el 13 de julio, tras varias temporadas sin títulos en el Bernabéu.
Así, Klopp seguirá al frente de Red Bull, mientras el fútbol aguarda su próximo movimiento.