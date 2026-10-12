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«Ya veremos»: El presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, no descarta fichar en el futuro a Erling Haaland, estrella del Manchester City
Un gigante alemán sigue la pista a un posible heredero
Hainer no ha cerrado la puerta a un futuro fichaje de Haaland si las necesidades ofensivas del Bayern cambian en los próximos años. Las especulaciones sobre el delantero se han intensificado después de que una comisión independiente declarara culpable al Manchester City de graves infracciones financieras y de no colaborar con la Premier League entre 2009-10 y 2017-18, lo que plantea la posibilidad de un descenso de categoría. La directiva del Bayern reconoce que el prolífico noruego sería un sucesor ideal de talla mundial para liderar su ataque.
- AFP
La directiva del Bayern respalda su actual potencial ofensivo
Al abordar la posibilidad de que el City descienda de categoría, el dirigente de 72 años se apresuró a destacar su satisfacción con el potencial ofensivo del que dispone actualmente Vincent Kompany. En declaraciones a BILD, el presidente elogió una delantera que sigue rindiendo a un nivel de élite: «Con Kane, [Michael] Olise, [Luis] Diaz y los demás, tenemos una línea de ataque extraordinaria. Marcamos más de 120 goles la temporada pasada. Así que creo que estamos muy bien preparados en ataque».
«Ya veremos»
Aunque no tiene prisa por acudir al mercado de fichajes, Hainer adoptó un tono notablemente distinto cuando le preguntaron por la posibilidad de ir a por el exdelantero del Borussia Dortmund como futuro sucesor de Kane. Al proseguir su entrevista con BILD, el máximo dirigente del club dejó claro que no se descarta nada: «Cuando hablemos del futuro dentro de unos años, la situación será distinta y ya veremos».
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Un goleador prolífico gestiona la certeza contractual
Haaland está vinculado formalmente al Etihad Stadium hasta junio de 2034 tras comprometer su futuro a largo plazo con el club. El prolífico delantero atraviesa un gran momento de forma: ya ha marcado ocho goles en sus primeros ocho partidos de esta temporada. Sin embargo, las enormes repercusiones del veredicto de culpabilidad contra el City, junto con el vencimiento del contrato de Kane en 2027, hacen que persistan los rumores que vinculan a Haaland con el gigante alemán.
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