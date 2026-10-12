«Ya veremos»: El presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, no descarta fichar en el futuro a Erling Haaland, estrella del Manchester City

Hainer no ha cerrado la puerta a un futuro fichaje de Haaland si las necesidades ofensivas del Bayern cambian en los próximos años. Las especulaciones sobre el delantero se han intensificado después de que una comisión independiente declarara culpable al Manchester City de graves infracciones financieras y de no colaborar con la Premier League entre 2009-10 y 2017-18, lo que plantea la posibilidad de un descenso de categoría. La directiva del Bayern reconoce que el prolífico noruego sería un sucesor ideal de talla mundial para liderar su ataque.