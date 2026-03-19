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«Ya veremos»: Cristian Romero se muestra sincero sobre su futuro en el Tottenham tras la eliminación de la Liga de Campeones
El Tottenham gana, pero queda eliminado de la Liga de Campeones
Romero formó parte del equipo de los Spurs que logró su primera victoria bajo la dirección del entrenador interino Igor Tudor contra el Atlético, pero que finalmente quedó eliminado de las competiciones europeas. El Tottenham centrará ahora su atención de nuevo en la Premier League y en la lucha por evitar el descenso. Por su parte, tras el partido se le preguntó a Romero por su futuro en el norte de Londres, en medio de los rumores de que el Atlético estaría interesado en ficharlo durante el mercado de verano.
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Romero, cuestionado sobre su futuro en los Spurs
Romero se mostró bastante evasivo sobre su futuro y declaró a los periodistas: «La verdad es que estoy centrado en la situación en la que nos encontramos. Siento mucho respeto y cariño por el club y quiero terminar la temporada de la mejor manera posible. Ya veremos más adelante, pero lo más importante ahora es recuperar fuerzas».
El entrenador del Atlético, Diego Simeone, había elogiado a Romero antes del partido, diciendo: «Hablo desde el punto de vista de un aficionado de Argentina. Admiro su personalidad, su carácter, su trabajo defensivo y su habilidad futbolística con el balón. Como aficionado de Argentina, le he visto jugar más partidos con la selección que con el Tottenham, pero soy un gran admirador suyo, sin duda».
¿Están mejorando los Spurs?
La victoria del miércoles contra el Atlético llega tras el empate contra el Liverpool en la Premier League, dos resultados que indican que los Spurs están mejorando bajo la dirección de Tudor. Se le preguntó al entrenador del Tottenham por el estado de forma de su equipo y considera que la lucha por evitar el descenso se prolongará hasta las últimas semanas de la temporada.
«Por supuesto que hemos mejorado en los dos últimos partidos, pero como dije hace dos partidos, es imposible juzgar estos dos encuentros, porque lo que ocurrió en los primeros 20 minutos contra el Madrid no tiene nada que ver con el entrenador, el equipo, la táctica o el entrenamiento», declaró a los periodistas.
«No tiene nada que ver. Creo que contra el Crystal Palace, en el partido anterior, íbamos ganando 1-0 y teníamos el control total del partido; la tarjeta roja tampoco tuvo nada que ver. En el fútbol, necesitas confirmarlo cada día, cada día, cada día, cada domingo. El domingo hay un partido importante, como sabemos, pero aún no decidirá nada. Como dije antes, todo se decidirá en los dos o tres últimos partidos, creo».
- AFP
El Tottenham se prepara para un partido decisivo
El Tottenham se enfrentará ahora al Nottingham Forest en un duelo crucial en la parte baja de la tabla. Los Spurs se encuentran actualmente a solo un punto por encima del equipo de Vítor Pereira y podrían caer a los tres últimos puestos si pierden y el West Ham, que también lucha por evitar el descenso, vence al Aston Villa el domingo. Romero también deberá tener cuidado en el partido para evitar otra sanción. El defensa acumula actualmente nueve tarjetas amarillas en la temporada 2025-26 y se enfrentará a una sanción de dos partidos si recibe otra antes del partido del Tottenham contra el Brighton el 18 de abril.
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