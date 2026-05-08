Joane Gadou, del FC Red Bull Salzburgo, es el primer fichaje de Ole Book. El central de 19 años llegó en las primeras semanas de Book, pero el fichaje de 20 millones más cinco en variables no se debe solo a él.
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«Ya supera a Dayot Upamecano»: el BVB fichó un diamante en bruto que será «una auténtica bomba»
En este tipo de análisis, la vasta cantera de jóvenes promesas se ha vuelto demasiado transparente. Todos los grandes clubes, incluido el BVB, llevan tiempo siguiéndolo. Ya en verano de 2023, cuando aún le quedaban dos años de contrato en las categorías inferiores del París Saint-Germain, el Dortmund lo tenía fichado. Un año después, el Bayer Leverkusen intentó contratarlo sin éxito. En marzo, el entonces director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, lo observó en el Allianz Stadion de Viena.
Con Gadou, de 1,95 metros, los westfalianos incorporan un defensa que, a su edad, «ya está más avanzado que Dayot Upamecano en su momento», según Michael Unverdorben, subdirector de deportes de Salzburger Nachrichten. En una entrevista con SPOX añade: «Sin duda es el mejor central de Salzburgo. Siempre se supo que sería un gran fichaje: tiene cualidades increíbles y enorme potencial. Es fuerte en el uno contra uno y en el juego aéreo; reúne todo lo que se exige a un defensa de talla internacional».
Los austriacos ya lo habían advertido en 2024: pagaron diez millones de euros, una cifra inusualmente alta, para traer al entonces joven de 17 años de París a Salzburgo. Solo su futuro compañero Karim Adeyemi costó más a esa edad: 100 000 euros más en 2018.
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Joane Gadou no tenía perspectivas en el PSG
Gadou fue campeón sub-19 con el PSG en su última temporada, pero no veía futuro. Entrenaba con estrellas como Kylian Mbappé, aunque solo fue convocado tres veces al primer equipo. La competencia con Marquinhos, Lucas Beraldo y, después, Willian Pacho, era muy fuerte.
Además, el técnico Luis Enrique no terminaba de confiar en él, pese a que el diario inglés The Guardian lo incluyó en 2024 entre los 60 jugadores más talentosos del mundo. En Salzburgo pensaban lo contrario: le seguían desde su debut con la sub-16 de Francia.
“Jogad”, como le dicen sus amigos, se mudó con su madre y su hermano de siete años. Su padre, también marfileño, y sus otros tres hermanos se quedaron en Nangis, a unos 80 kilómetros al sureste de París.
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Bajo la dirección de Thomas Letsch, Joane Gadou logró dar el salto.
Gadou tuvo un inicio complicado en Salzburgo. Con el nuevo entrenador, Pepijn Lijnders, el equipo no funcionaba y él apenas sumaba minutos. En su tercer partido fue expulsado con roja directa a los 43 minutos por una falta grave. En los siguientes 16 meses sumó otras dos expulsiones, incluida una amarilla y roja en solo dos minutos.
Según Unverdorben, estos altibajos eran habituales: «Su gran problema es que en cada partido cometía un error. A veces es demasiado impetuoso, otras da un pase incomprensible. Le falta fiabilidad constante».
Con el sucesor de Lijnders, Thomas Letsch —reemplazado en febrero por Daniel Beichler tras 13 meses—, Gadou se hizo titular indiscutible. Jugó 25 partidos, incluido el Mundial de Clubes: 21 como titular y 19 completos. Un balance notable para un debutante.
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«Muy sorprendente»: Joane Gadou ya no juega en el Salzburgo
Letsch, exentrenador del VfL Bochum, admira a Gadou y lo llama «un diamante en bruto que será una joya». Destaca su madurez, su buen posicionamiento, su fuerza en el uno contra uno y su serenidad, y asegura que su futuro es prometedor.
Por eso, el Salzburgo no lo pensó dos veces y, solo cinco meses después de su fichaje, le renovó el contrato hasta 2029. Una jugada inteligente, ya que el BVB tuvo que desembolsar mucho dinero por él debido a la larga duración del acuerdo.
Sin embargo, el Dortmund ya no contará con un titular. Aunque Gadou ha sido titular en 31 de los 33 partidos que ha disputado esta temporada, en los últimos cinco encuentros no se le ha dado oportunidad al diestro. En tres ocasiones ni siquiera entró en la convocatoria. Según Unverdorben, esto ha sido «muy sorprendente».
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Joane Gadou: La misma cláusula de rescisión que la de Erling Haaland
El Salzburgo de Letsch ha rotado mucho, incluso en la defensa, así que ahora busca estabilidad y continuidad. La salida de Gadou era previsible, por lo que otros jugadores tendrán su oportunidad la próxima temporada. No se ha confirmado el rumor de que su ausencia se deba a motivos disciplinarios.
Lo que sí se ha confirmado es que el BVB ya le ha comunicado que jugará como central derecho en una defensa de tres. Allí hay hueco: Niklas Süle se retira este verano, Emre Can seguirá lesionado varios meses y Luca Reggiani, a lo sumo, será suplente.
El camino hacia el once del Dortmund está libre para Gadou, que en Salzburgo actuaba como lateral derecho en una defensa de cuatro. Ahora contará con la experiencia de Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck, algo que en Austria no solía tener, lo que debería estabilizar su juego.
Su éxito dependerá sobre todo de él: tiene talento, margen de mejora y la oportunidad de brillar. El BVB ya acertó con otros fichajes de Salzburgo; que su traspaso cueste lo mismo que el de Haaland puede ser un buen augurio.
Joane Gadou: resumen de su trayectoria profesional hasta la fecha
Equipo Partidos oficiales Goles Asistencias Paris Saint-Germain Sub-19 37 1 0 FC Liefering (filial de Salzburgo) 1 0 0 FC Red Bull Salzburgo 58 0 0 FC Red Bull Salzburgo Sub-19 5 0 0