La renovación de Alaba con el Real Madrid parece descartada. El exdefensa del Bayern de Múnich ha jugado poco esta temporada por lesiones en la pantorrilla y, aun cuando estaba disponible, no era titular habitual.

En la 2025/26 solo jugó 14 partidos (415 minutos). Desde su llegada en 2021 ha disputado 130 encuentros, con cinco goles y nueve asistencias.

Aún no se sabe dónde continuará el jugador de 33 años. «Alaba tiene muchas opciones: Arabia Saudí, la MLS... Hay que seguir de cerca al austriaco. Hay varios interesados», explicó Romano recientemente en su canal de YouTube. Ahora Italia también es una opción.