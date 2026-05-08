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¿¡Ya se va Tijjani Reijnders?! El mediocampista del Manchester City podría regresar a la Serie A tras una sola temporada, debido a sus dificultades bajo la dirección de Pep Guardiola
Reijnders pierde el favor del Manchester City
Las expectativas eran altas cuando el City pagó unos 46 millones de libras por el fichaje de Reijnders, procedente del AC Milan. El centrocampista holandés fue titular al principio, pero su protagonismo ha caído en los últimos meses.
Desde febrero ha perdido protagonismo: ha sido suplente en seis de los últimos nueve partidos y no juega en la Premier desde el 14 de marzo. Esta caída ha avivado rumores de salida en verano, y ya hay intermediarios sondando clubes interesados.
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La Juventus sigue de cerca la situación mientras los agentes estudian las opciones
Según la Gazzetta, la Juventus sigue de cerca la situación de Reijnders en Inglaterra. El club busca reforzar su mediocampo y el internacional holandés cumple con sus requisitos técnicos y tácticos. Además, los bianconeri buscan equilibrar la plantilla con la sostenibilidad financiera. Su experiencia previa en el AC Milan se considera una gran ventaja, y su familiaridad con el fútbol italiano podría facilitarle una rápida adaptación en caso de regreso a la Serie A.
Su experiencia en la Serie A interesa a la Juventus.
La Juventus quiere evitar otro fichaje con adaptación complicada, como la de Douglas Luiz, quien regresó a Inglaterra tras un paso poco afortunado en Turín. Por eso, prefiere jugadores que ya conozcan las exigencias tácticas del fútbol italiano.
La exitosa etapa de Reijnders en el Milan refuerza su atractivo. Durante su estancia en Italia, se consolidó como uno de los centrocampistas más eficaces de la liga antes de fichar por el Leicester. Sin embargo, las finanzas siguen siendo un obstáculo importante. La inversión del City dificulta una compra directa por parte de la Juventus, especialmente ahora que el club sigue reestructurando su plantilla tras la salida de Teun Koopmeiners.
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Las negociaciones de traspasos podrían intensificarse este verano
La Juventus vigilará la situación mientras se acerca el mercado de fichajes de verano. Un posible acuerdo podría requerir una estructura financiera creativa, como una cesión inicial, un intercambio de jugadores o pagos fraccionados. El papel de Reijnders en el City en las próximas semanas será clave: si Guardiola sigue marginando al centrocampista, crecerá la presión para un traspaso que lo devuelva a Italia.