Ya se le considera un «ejemplo a seguir»: al parecer, el FC Bayern ha declarado internamente que su antiguo jugador cedido es intransferible

En la temporada actual, Stanisic se dispone a superar con creces esa cifra. De momento suma tres goles y seis asistencias en 28 partidos oficiales. Ni una lesión de rodilla al inicio de la temporada ni una lesión capsular en el tobillo en enero le han hecho perder el ritmo. Para el entrenador Vincent Kompany, es insustituible en estos momentos, sobre todo tras la nueva baja de Alphonso Davies.

«A Stani le ha costado un poco arrancar. Ahora está ahí y se ha ganado un papel importante», declaró Kompany tras el 1-1 contra el Leverkusen, el antiguo club de Stanisic, el pasado fin de semana. Lo que más llama la atención en las últimas semanas, en el impresionante desarrollo de Stanisic, es la frecuencia con la que el lateral derecho se incorpora al ataque.

En Múnich, Stanisic fue considerado durante mucho tiempo un lateral más bien defensivo; en las categorías inferiores jugó mucho en el centro de la defensa. Sin embargo, favorecido por el valiente sistema de Kompany, se está reinventando en la presente temporada. Esto tampoco pasó desapercibido para la directiva del FCB. El director deportivo Christoph Freund, por ejemplo, considera «realmente buena» la evolución de Stanisic. «Fútbolísticamente mejora cada vez más, se atreve cada vez más a subir al ataque y es muy activo».