«Ya se dará cuenta»: Uli Hoeneß da consejos sobre fichajes a un rival de la Bundesliga

Ningún otro club de la Bundesliga ha vendido en los últimos años tantos jugadores al extranjero por sumas tan elevadas como el Eintracht. En 2023, Randal Kolo Muani fichó por el París Saint-Germain por 95 millones de euros; en enero de 2025, Omar Marmoush se marchó al Manchester City por 75 millones de euros y, en verano, Hugo Ekitike fichó por el Liverpool FC por 95 millones de euros.

Sin embargo, en lo deportivo, el Eintracht va a la zaga de sus propias expectativas. En la Bundesliga, el equipo de Fráncfort ocupa actualmente solo el séptimo puesto, y en la Liga de Campeones y en la Copa DFB ha quedado eliminado prematuramente.