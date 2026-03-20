«Personalmente, no soy muy partidario de vender a los buenos jugadores. En el FC Bayern siempre digo: somos un club comprador, no un club vendedor», explicó Hoeneß en un acto organizado por la Frankfurt School of Finance & Management. Dirigiéndose al portavoz de la junta directiva del Frankfurt, Axel Hellmann, Hoeneß añadió: «Axel Hellmann también acabará comprendiendo que, a la larga, con cada venta se pierde también sustancia. Está bien recibir 50 o 60 millones de vez en cuando, pero ¿cuáles son las consecuencias?».
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«Ya se dará cuenta»: Uli Hoeneß da consejos sobre fichajes a un rival de la Bundesliga
Ningún otro club de la Bundesliga ha vendido en los últimos años tantos jugadores al extranjero por sumas tan elevadas como el Eintracht. En 2023, Randal Kolo Muani fichó por el París Saint-Germain por 95 millones de euros; en enero de 2025, Omar Marmoush se marchó al Manchester City por 75 millones de euros y, en verano, Hugo Ekitike fichó por el Liverpool FC por 95 millones de euros.
Sin embargo, en lo deportivo, el Eintracht va a la zaga de sus propias expectativas. En la Bundesliga, el equipo de Fráncfort ocupa actualmente solo el séptimo puesto, y en la Liga de Campeones y en la Copa DFB ha quedado eliminado prematuramente.
Uli Hoeneß sobre Harry Kane: «Hoy lo compraría por 150 millones»
Por su parte, el FC Bayern de Hoeneß nunca ha recibido más de 45 millones de euros por un jugador. Por esa suma, Robert Lewandowski fichó por el FC Barcelona (2022), Lucas Hernández por el PSG (2023) y Matthijs de Ligt por el Manchester United (2024).
El FC Bayern ostenta, sin embargo, el récord del fichaje más caro de la Bundesliga: en 2023, el equipo de Múnich pagó unos 100 millones de euros por Harry Kane. «Hoy lo compraría por 150 millones», declaró Hoeneß. «Porque es un sueño para el Bayern de Múnich. Un referente a nivel mundial. Tiene buen carácter, es un ejemplo para nuestros jóvenes, nuestros chicos de 18 años. Los abraza. Les dice cómo tienen que chutar el balón».
Uli Hoeneß sobre el Real Madrid: «En realidad no juegan tan bien al fútbol»
Dada la ventaja de nueve puntos sobre el Borussia Dortmund, Hoeneß confía plenamente en revalidar el título de liga. La semifinal de la Copa DFB contra el Bayer Leverkusen será «difícil», al igual que los próximos cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.
«No juegan tan bien al fútbol, pero tienen una experiencia extraordinaria y están en plena forma», dijo Hoeneß. «Es totalmente presuntuoso dar por hecho que pasaremos de ronda. Pero hacía mucho tiempo que no teníamos tantas posibilidades en cuanto al nivel de juego como este año».
Las ventas récord del Eintracht de Fráncfort
Jugador Fichaje Año Nuevo club Randal Kolo Muani 95 millones de euros 2023 Paris Saint-Germain Hugo Ekitike 95 millones de euros 2025 FC Liverpool Omar Marmoush 75 millones de euros 2025 Manchester City Luka Jović 63 millones de euros 2019 Real Madrid Sebastien Haller 50 millones de euros 2019 West Ham United