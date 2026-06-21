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«Ya reemplaza a Lionel Messi»: Lamine Yamal, joya del Barcelona, es llamado «el mayor talento» por un rival de España en el Mundial
El heredero al trono
Yamal sigue acumulando elogios: aficionados, compañeros y hasta entrenadores rivales admiran su talento. Su llegada al máximo nivel a tan joven edad parece única. El último en alabarlo fue el seleccionador de Arabia Saudí, Georgios Donis.
Antes del encuentro contra La Roja, Donis declaró: «Creo que Yamal es, quizá, el mayor talento del mundo en este momento. Ha empezado a sustituir a Messi en el Barcelona de la mejor manera posible. No he visto a ningún jugador de esta edad que marque tanta diferencia, que tenga esta calidad y que juegue con tanta madurez».
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El mayor activo de Yamal
Aunque el fútbol suele valorar los regates, los goles y la magia de Yamal, Donis destaca su comprensión del juego. Asegura que el joven muestra una inteligencia propia de veteranos con décadas en la élite.
«Para mí, lo más importante no son las habilidades, sino la madurez: él sabe lo que puede hacer en cada momento y esa es la mayor diferencia», explicó el seleccionador de Arabia Saudí. Añadió que enfrentarse a tal calidad es un placer para el deporte: «Es maravilloso para el mundo del fútbol ver talentos como Lamine Yamal, y es fantástico enfrentarse a jugadores con este nivel de calidad».
Comparación de épocas de dominio
Donis ya está acostumbrado a enfrentarse a leyendas del Barcelona de distintas épocas. Recordó su experiencia como entrenador ante este club en el apogeo de Messi para explicar lo impresionante que es la actual sensación adolescente. Para el técnico saudí, su impacto en el campo recuerda al del ocho veces ganador del Balón de Oro.
«Cuando dirigía al Abuel y nos medíamos al Barcelona de Messi», recordó Donis, «veo en Lamine Yamal al talento más joven con mayor calidad y madurez».
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La dependencia táctica de España
Más allá de los clubes, Yamal es clave para la selección española. Donis afirma que el equipo de Luis de la Fuente pierde definición cuando él y Nico Williams no juegan, y destaca la dificultad de España para mantener la posesión sin un remate final certero.
«España no es el mismo equipo cuando Lamine Yamal o Nico Williams están en el banquillo», afirmó Donis. «Sin ellos, el equipo domina la posesión, pero le falta el desequilibrio individual. En el último partido, a pesar de la alta posesión, faltaron soluciones personales».