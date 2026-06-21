Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Yamal-MessiGetty/GOAL
Donny Afroni

Traducido por

«Ya reemplaza a Lionel Messi»: Lamine Yamal, joya del Barcelona, es llamado «el mayor talento» por un rival de España en el Mundial

L. Yamal
World Cup
L. Messi
España
Barcelona
Arabia Saudí
Primera División
G. Donis

La joven promesa del Barcelona, Lamine Yamal, sigue arrasando en el fútbol, lo que le ha valido comparaciones con una leyenda argentina. Mientras España se prepara para su partido decisivo del Mundial contra Arabia Saudí, el rival lo señala como el heredero de Lionel Messi en el Camp Nou.

  • El heredero al trono

    Yamal sigue acumulando elogios: aficionados, compañeros y hasta entrenadores rivales admiran su talento. Su llegada al máximo nivel a tan joven edad parece única. El último en alabarlo fue el seleccionador de Arabia Saudí, Georgios Donis.

    Antes del encuentro contra La Roja, Donis declaró: «Creo que Yamal es, quizá, el mayor talento del mundo en este momento. Ha empezado a sustituir a Messi en el Barcelona de la mejor manera posible. No he visto a ningún jugador de esta edad que marque tanta diferencia, que tenga esta calidad y que juegue con tanta madurez».

    • Anuncios
  • Team Saudi Arabia Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El mayor activo de Yamal

    Aunque el fútbol suele valorar los regates, los goles y la magia de Yamal, Donis destaca su comprensión del juego. Asegura que el joven muestra una inteligencia propia de veteranos con décadas en la élite.

    «Para mí, lo más importante no son las habilidades, sino la madurez: él sabe lo que puede hacer en cada momento y esa es la mayor diferencia», explicó el seleccionador de Arabia Saudí. Añadió que enfrentarse a tal calidad es un placer para el deporte: «Es maravilloso para el mundo del fútbol ver talentos como Lamine Yamal, y es fantástico enfrentarse a jugadores con este nivel de calidad».

  • Comparación de épocas de dominio

    Donis ya está acostumbrado a enfrentarse a leyendas del Barcelona de distintas épocas. Recordó su experiencia como entrenador ante este club en el apogeo de Messi para explicar lo impresionante que es la actual sensación adolescente. Para el técnico saudí, su impacto en el campo recuerda al del ocho veces ganador del Balón de Oro.

    «Cuando dirigía al Abuel y nos medíamos al Barcelona de Messi», recordó Donis, «veo en Lamine Yamal al talento más joven con mayor calidad y madurez».

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La dependencia táctica de España

    Más allá de los clubes, Yamal es clave para la selección española. Donis afirma que el equipo de Luis de la Fuente pierde definición cuando él y Nico Williams no juegan, y destaca la dificultad de España para mantener la posesión sin un remate final certero.

    «España no es el mismo equipo cuando Lamine Yamal o Nico Williams están en el banquillo», afirmó Donis. «Sin ellos, el equipo domina la posesión, pero le falta el desequilibrio individual. En el último partido, a pesar de la alta posesión, faltaron soluciones personales».