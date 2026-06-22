Ya quiere irse: ¿prepara el FC Bayern un fichaje sorpresa?

El centrocampista de 20 años está descontento en los Spurs desde la llegada de Roberto De Zerbi. Según Sky y Daily Mail, ya avisó a la directiva que quiere marcharse este verano.

Bajo las órdenes de De Zerbi, Bergvall solo ha disputado 112 minutos, aunque antes estuvo varios meses de baja por una lesión de tobillo. Este centrocampista sueco llegó en julio de 2024 procedente del Djurgården por 20 millones de euros y se hizo con la titularidad. Lesionado, se perdió la victoria en la Europa League ante el Manchester United, que eclipsó una liga decepcionante.

El Bayern podría seguirlo como alternativa a Kennet Eichhorn, supertalento del Hertha cuyo fichaje rechazó por su elevada prima de traspaso. Eichhorn acabó fichando por el Bayer Leverkusen.