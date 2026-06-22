Según el Daily Mail, el club alemán más laureado, que está a punto de fichar a Ismael Saibari y Nathaniel Brown, sigue de cerca la situación de Lucas Bergvall en el Tottenham Hotspur.
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Ya quiere irse: ¿prepara el FC Bayern un fichaje sorpresa?
El centrocampista de 20 años está descontento en los Spurs desde la llegada de Roberto De Zerbi. Según Sky y Daily Mail, ya avisó a la directiva que quiere marcharse este verano.
Bajo las órdenes de De Zerbi, Bergvall solo ha disputado 112 minutos, aunque antes estuvo varios meses de baja por una lesión de tobillo. Este centrocampista sueco llegó en julio de 2024 procedente del Djurgården por 20 millones de euros y se hizo con la titularidad. Lesionado, se perdió la victoria en la Europa League ante el Manchester United, que eclipsó una liga decepcionante.
El Bayern podría seguirlo como alternativa a Kennet Eichhorn, supertalento del Hertha cuyo fichaje rechazó por su elevada prima de traspaso. Eichhorn acabó fichando por el Bayer Leverkusen.
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A primera vista, el FC Bayern no parece tener problemas en el centro del campo
Sin embargo, según el rumor del Daily Mail, cabe preguntarse si fichar a un mediocampista defensivo de renombre tiene sentido. Es cierto que Leon Goretzka se irá el 30 de junio, pero el Bayern ya tiene como titulares a Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, y como suplente de talento a Tom Bischof.
Konrad Laimer puede ayudar si hace falta, y se espera que el recién llegado Noel Aseko, fichado de nuevo al Hannover 96, tenga su oportunidad en la primera plantilla. Además, Bara Sapoko Ndiaye, que jugó el Mundial con Senegal, cuenta con gran valoración interna.
Así que, en la práctica, la medular parece cubierta. La pregunta es si el Bayern pagará mucho por Bergvall, tras los 110 millones ya previstos por Brown y Saibari. Y todo ello mientras el sueco, pese a querer marcharse, tiene contrato con los Spurs hasta 2031.
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FC Bayern: ¿Será Palhinha la clave para fichar a Bergvall?
Si el Bayern insiste en fichar a Bergvall, Joao Palhinha, aún cedido, podría usarse como moneda de cambio. El portugués ha sido uno de los pocos brillos de los Spurs en una temporada catastrófica que casi termina en descenso. Tottenham quiere ficharlo, pero la opción de compra, fijada en 30 millones de euros, le parece elevada.
El mediocampista, con contrato hasta 2028, ya no entra en los planes bávaros; su venta serviría para equilibrar las arcas y quizá financiar otros fichajes como los de Saibari y Brown, o incluso como moneda de cambio por Bergvall.
El centrocampista sigue con Suecia en la lucha por avanzar en el Mundial. Tras golear 5-1 a Túnez, cayeron 1-5 ante Países Bajos. Bergvall ingresó en ambos encuentros y dio una asistencia ante los tunecinos.
Además del Bayern, el Nottingham Forest sigue de cerca al sueco y lo ve como posible reemplazo de Elliot Anderson, quien podría fichar por un grande tras el Mundial.