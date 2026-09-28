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«Ya no somos un gran equipo»: Bastian Schweinsteiger carga contra la Alemania en apuros de Jurgen Klopp tras la histórica humillación ante Grecia
La histórica derrota del Augsburgo deja atónitos a los anfitriones
Alemania sufrió una humillante derrota por 1-0 en casa ante Grecia en su último partido de la UEFA Nations League en Augsburgo el domingo por la noche. El gol de Dimitrios Kourbelis en el minuto 74, que sufrió un desvío fatal en Joshua Kimmich, selló una victoria histórica para los visitantes. El sorprendente resultado marcó la primera derrota de Alemania ante Grecia en 11 enfrentamientos oficiales entre ambas naciones.
- Michael Weber
Un tertuliano lamenta la caída en la mediocridad
En declaraciones a la presentadora de ARD Esther Sedlaczek tras el pitido final, el excapitán de Alemania no se mordió la lengua sobre la inofensiva actuación ofensiva de los anfitriones.
Lamentando el alarmante bajón de nivel de la selección, Schweinsteiger dijo: "Ya no somos un equipo puntero, nos hemos instalado en la mediocridad. No hemos conseguido someter al rival a una presión que le causara problemas".
Al comparar la actuación con la de su anterior partido, la leyenda del Bayern de Múnich señaló que Alemania "no generó suficiente presión", aunque admitió que "lo hizo mejor" durante el empate 1-1 del jueves contra Países Bajos.
Faltan los ganadores del partido en la delantera
Al abordar la amplia rotación de Klopp en una inflada lista de 44 jugadores, Schweinsteiger sostuvo que a Alemania le faltaban jugadores decisivos capaces de marcar diferencias al nivel de los griegos Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis y Vangelis Pavlidis.
También señaló que Karim Adeyemi estaba siendo utilizado en la banda derecha en lugar de la izquierda, donde el delantero ha brillado con su nuevo club. Al valorar el papel del exjugador del Dortmund, Schweinsteiger observó: «Ha tenido un comienzo increíblemente bueno en el Barcelona, allí están aprovechando muy bien sus virtudes. Allí juega por la izquierda, y ahí es donde le veo jugando».
Sin embargo, el exseleccionador alemán se negó a señalar al entrenador, y en su lugar exigió responsabilidad personal a la plantilla: «Klopp no es un mago. Es trabajo duro. Pero los jugadores también deben preguntarse un poco: ¿Es esto todo lo que hay?»
- Getty Images Sport
El entrenador busca una reacción urgente
La sorprendente derrota deja a Alemania sin ganar en cuatro partidos desde la fase de grupos del Mundial 2026. Alemania necesita una rápida reacción cuando reciba a Serbia en la tercera jornada el jueves 1 de octubre. Los hombres de Klopp viajarán después a Grecia tres días más tarde, con la necesidad de resarcirse de su tropiezo en Augsburgo para mantener vivas sus esperanzas de alcanzar los cuartos de final.
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