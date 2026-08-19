Kane ha admitido que su perspectiva sobre regresar al fútbol inglés ha cambiado drásticamente durante su etapa en la Bundesliga. Cuando el delantero dejó el Tottenham Hotspur para fichar por el Bayern de Múnich en 2023 en una operación valorada en 86,4 millones de libras, muchos asumieron que acabaría regresando para aumentar sus 213 goles y superar el récord de Shearer en la Premier League, fijado en 260 tantos.

Hablando después de recibir la Bota de Oro europea el miércoles, Kane se mostró sincero sobre sus planes de futuro y su estado de ánimo actual. «Cuando me fui al principio, sin duda era algo que pensaba: que definitivamente volvería. Esa espina ya no la tengo tanto. Soy extremadamente feliz aquí, en Múnich; me ha abierto los ojos a un mundo del fútbol totalmente distinto fuera de Inglaterra y me ha hecho apreciar aún más el fútbol europeo».