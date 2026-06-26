«Ya no se puede aguantar más»: en una selección del Mundial, los jugadores se rebelan contra el entrenador

Según el informe, el descontento de la plantilla con la gestión de los entrenamientos por parte del veterano entrenador provocó tensiones en la concentración para el Mundial. Un grupo de cuatro jugadores clave, liderado por el capitán Federico Valverde, buscó hablar directamente con Bielsa.

Los jugadores achacaron el agotamiento y las lesiones a la alta intensidad de los entrenamientos. La situación empeoró cuando, en una reunión de crisis, el plantel cuestionó la estrategia para la final contra España, favorita del grupo.