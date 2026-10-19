El entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, celebró su primera victoria como técnico a domicilio ante la Juventus después de que su equipo ofreciera una exhibición táctica para imponerse por 3-0. La Lazio desmanteló a la Juventus con goles de Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen y Fisayo Dele-Bashiru.

La victoria culminó una notable remontada de un club que afrontó restricciones en el mercado de fichajes de verano y una eliminación temprana de la Copa Italia.

Gattuso atribuyó el rápido ascenso de su equipo a lo más alto de la Serie A al fuerte vínculo emocional que existe dentro de la plantilla.