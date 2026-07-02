«Ya no hay ninguna posibilidad»: los días de Julian Nagelsmann como seleccionador alemán parecen contados

Todos los focos apuntan al presidente, que evita el protagonismo en momentos delicados. Neuendorf abandonó el lugar de la tragedia en silencio, sin responder a las críticas sobre la debacle. No hubo la habitual rueda de prensa final, y Alemania sigue sin respuestas.

En un comunicado de la DFB, Neuendorf descartó la continuidad de Nagelsmann tras «un revés tan duro» y afirmó que no se podía «volver a la normalidad». En los próximos días se decidirá si el técnico renuncia, si Klopp lo reemplaza y si habrá más consecuencias en la cúpula de la DFB.

Este discreto retiro encaja con la imagen que proyectó durante el torneo, marcado por las polémicas. Se mantuvo en silencio sobre las maniobras de Donald Trump y el comportamiento del autócrata de la FIFA, Gianni Infantino, pero Neuendorf —en el Consejo de la FIFA desde hace tres años, con un sueldo de 250 000 dólares anuales— defendió su discreción pública. «Pueden estar seguros de que me ocuparé de estos temas», afirmó el hombre de 64 años durante el Mundial. Señaló que se necesita «tacto y diplomacia». ¿También en el caso de Nagelsmann?