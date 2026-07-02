«Ya no hay nada que hacer»: los días de Julian Nagelsmann como seleccionador alemán parecen contados; la DFB le prepararía una indemnización generosa

La sentencia del Tribunal Superior de la DFB, presidido por Neuendorf, aún no se ha dictado, pero los días de Nagelsmann parecen contados. El técnico de 38 años «ya no tiene ninguna oportunidad», según cita el Süddeutsche Zeitung a una fuente de la DFB, información que coincide con la de SID. Un dirigente lo confirma: «El ambiente y la presión ya están ahí» para cerrar su etapa.

Se toma como referencia la salida de Ronald Koeman en Países Bajos, mientras se critica la imagen pública de Nagelsmann, a quien se acusa de «narcisismo». Según la SZ, todo indica que Jürgen Klopp será su sucesor.

El jueves se dio un paso en esta dirección. Las imágenes muestran a Nagelsmann en Fráncfort, en la sede de la DFB. Allí tuvo la oportunidad de expresar su punto de vista sobre el desastre del Mundial. El diario *Bild* informa de que tuvo que escuchar preguntas críticas, entre otras cosas «sobre el ambiente de “familia y amigos”» que reinaba en la concentración de Winston Salem.

Después, la cúpula de la DFB —Neuendorf (64), el presidente de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke (67), el director deportivo Rudi Völler (66) y el director general Andreas Rettig (63)— le habría sugerido dejar el cargo de forma voluntaria. Le ofrecieron una indemnización de siete millones de euros para que se marche con la cabeza alta. Nagelsmann dispone ahora de un plazo de reflexión, y según Bild, a más tardar principios de la próxima semana habrá una decisión.