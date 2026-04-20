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«Ya no está en mis manos»: Dominik Szoboszlai hace unas declaraciones preocupantes sobre la situación de su contrato con el Liverpool
Las negociaciones contractuales del Estrella Roja se estancan
Szoboszlai admite que las negociaciones para renovar su contrato en Anfield no han avanzado. Al internacional húngaro le quedan poco más de dos años de contrato, que vence en 2028. A pesar de su importancia para el equipo, el jugador de 25 años reconoció que las conversaciones no han progresado como se esperaba al final de la temporada 2025-26.
«No ha habido avances reales, así que no puedo decir nada nuevo sobre mi situación contractual», declaró tras la victoria 2-1 del domingo ante el Everton. «Nos quedan muchos partidos y estoy centrado en eso. Como sabéis, mi contrato termina en 2028, así que daré lo mejor cada día y luego ya veremos».
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Una confesión preocupante sobre el futuro de Anfield
El centrocampista reafirmó su cariño por el club y la comunidad, pero dejó claro que su futuro depende ahora de la directiva del Liverpool. Sus palabras sugieren una brecha entre sus expectativas y la oferta del club, o tal vez un retraso en las negociaciones, en un momento de transición para los Reds.
«Claro que me veo aquí a largo plazo, pero ya no depende de mí», afirmó, dejando la decisión en manos del club. «Me encanta estar aquí, adoro a los aficionados y mi familia es feliz. Estoy tranquilo. Nos quedan cinco partidos, luego descansaré tras el parón internacional y ya veremos».
Restablecer las relaciones con la grada Kop
La incertidumbre contractual llega semanas después de que Szoboszlai tuviera que lidiar con una tensa relación con la afición tras un enfrentamiento público. El centrocampista pidió disculpas a los seguidores tras un intercambio de palabras durante la goleada del Manchester City. Ese incidente, en el que se le vio encogerse de hombros ante los hinchas, parece superado, pues ahora se centra en el objetivo de quedar entre los cinco primeros.
Su rendimiento en el campo sigue siendo clave: ha marcado 12 goles y dado 9 asistencias en 48 partidos. Su último aporte fue el córner que Virgil van Dijk convirtió en el minuto 100 contra el Everton, aumentando a siete puntos la ventaja sobre el Chelsea.
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Ahora el único objetivo es terminar entre los cinco primeros
Tras la espectacular victoria en el derbi de Merseyside, que les dio un impulso moral muy necesario, Szoboszlai y el Liverpool centran ahora su atención en asegurar su futuro europeo. Eliminados ya de todas las competiciones, su única misión es terminar entre los cinco primeros de la Premier League para garantizar su clasificación para la Liga de Campeones del año que viene.
«Fue increíble», celebró Szoboszlai. «Ayer entrenamos las jugadas a balón parado. Solo la metí en el área y esperé a que Virgil e Ibou (Konate) la remataran. Ganar un derbi así en el último segundo es lo máximo. Estamos felices por nosotros y por los aficionados, que saben lo que significa. Una victoria cambia el ambiente, pero debemos mantener los pies en el suelo y seguir trabajando».