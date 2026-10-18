El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, respondió con dureza al ser preguntado por el delantero brasileño Richarlison antes del partido de Premier League del lunes contra el Coventry City. El jugador de 29 años jugó entre semana con el equipo sub-21 del Tottenham, pero sigue manifestando en las redes sociales su descontento por el trato que recibe en el club.

Con el Tottenham en el 19.º puesto de la tabla y sin haber ganado ningún partido, De Zerbi insistió en que resolver la polémica extradeportiva del delantero no forma parte de sus responsabilidades como entrenador.

El técnico italiano sostuvo que su principal preocupación sigue siendo mejorar el rendimiento del Tottenham sobre el terreno de juego.