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«¡Ya no es mi problema!»: Roberto De Zerbi envía un mensaje a Richarlison antes del duelo contra el Coventry
De Zerbi aborda la situación de Richarlison antes del partido contra el Coventry
El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, respondió con dureza al ser preguntado por el delantero brasileño Richarlison antes del partido de Premier League del lunes contra el Coventry City. El jugador de 29 años jugó entre semana con el equipo sub-21 del Tottenham, pero sigue manifestando en las redes sociales su descontento por el trato que recibe en el club.
Con el Tottenham en el 19.º puesto de la tabla y sin haber ganado ningún partido, De Zerbi insistió en que resolver la polémica extradeportiva del delantero no forma parte de sus responsabilidades como entrenador.
El técnico italiano sostuvo que su principal preocupación sigue siendo mejorar el rendimiento del Tottenham sobre el terreno de juego.
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El entrenador traslada el asunto de Richarlison a los directivos del Tottenham
Preguntado por si el club planea buscar una nueva solución para Richarlison en el mercado de fichajes de enero, De Zerbi remitió todas las preguntas al director ejecutivo Vinai Venkatesham y al director técnico Johan Lange. «No lo sé, ya no es mi problema. Tenéis que preguntar a Vinai, a Johan; no es mi problema», declaró De Zerbi.
«Sé que, como entrenador, tengo que aceptarlo, apoyar, soportar la presión y asumir la responsabilidad, aunque no sea responsabilidad mía porque yo no tomé la decisión».
«Si quiere hablar de mí, puede hacerlo y sabe dónde encontrarme», añadió De Zerbi. «Estoy en mi despacho desde las 8:30 de la mañana hasta la noche».
El entrenador del Tottenham prioriza el desarrollo del equipo frente a las distracciones
De Zerbi insistió en que no guarda ningún rencor personal al brasileño, pero se negó a permitir que la situación alterase la preparación del Tottenham tras su reciente viaje de convivencia a Marbella. «No tengo ningún problema con nadie, pero no quiero hablar más de ello porque estoy centrado en el partido contra el Coventry y solo pienso en mejorar a mi equipo», explicó De Zerbi.
«Creo que en Manchester, especialmente en los momentos más difíciles, después de la tarjeta roja, demostramos que tenemos carácter».
«Así que tenemos que mostrar carácter desde el principio. En casa, con nuestra afición. Porque, si queremos, podemos cambiar la historia de esta temporada».
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De Zerbi exige humildad ante el Coventry de Lampard, en plena forma
Al hablar de su rival del lunes, De Zerbi elogió al Coventry City de Frank Lampard, recién ascendido y situado ya en la 14.ª posición tras encadenar dos victorias. «El Coventry es un buen equipo. La temporada pasada hizo una campaña fantástica en la Championship», señaló De Zerbi.
«Jugó con energía y también con calidad, porque tiene jugadores como Cherif, al que conozco muy bien, y otros jugadores».
«Pero somos el Tottenham y mantenemos la humildad», concluyó. «Queremos demostrar que somos lo bastante buenos para ganar los partidos, especialmente si merecemos ganarlos».
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