«Ya no es el jugador que era»: la leyenda del Arsenal David O'Leary cuestiona el enorme contrato de Bukayo Saka

En declaraciones a Sunday Edition de talkSPORT, O'Leary expresó su preocupación por Saka y su reciente bajón de forma. El extremo firmó en febrero un nuevo y lucrativo contrato que, según se ha informado, le reporta 300.000 libras semanales, lo que le convierte en el jugador mejor pagado del Arsenal.

Sin embargo, O'Leary considera que su rendimiento no ha estado a la altura de ese salario. Después de que el Arsenal lograra una victoria por 2-1 ante el Leeds el sábado, el exdefensa señaló que el internacional inglés estuvo lejos de su mejor nivel y le instó a cambiar su forma de jugar.