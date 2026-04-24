«Ya ni yo mismo lo entiendo», declaró el esloveno el jueves en la conferencia «The Forum», celebrada en Madrid y organizada por Apollo Sports Capital, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid.
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«Ya ni yo mismo lo entiendo»: el presidente de la UEFA critica duramente el VAR
«A veces, los aficionados no entienden las distintas interpretaciones de las reglas de un partido a otro, y yo los comprendo. Yo mismo ya no lo entiendo», afirmó Ceferin. La regla del mano, en particular, genera confusión: «Nadie lo entiende. ¿Es penalti o no? ¿Ha sido intencionado o no? ¿Cómo se supone que hay que saberlo? ¡No somos psiquiatras!».
Ceferin critica la actuación en España e Inglaterra
Ceferin subrayó que el árbitro sigue siendo el máximo responsable en el campo. «El VAR solo debe intervenir en errores claros y evidentes», afirmó el dirigente de 58 años. Además, las revisiones deben ser breves: «No como ocurre en algunos casos en La Liga o en la Premier League, donde los partidos se interrumpen entre diez y quince minutos».
Considera que la mejor forma de evitar errores es aplicar de manera coherente las reglas de la International Football Association Board (IFAB).