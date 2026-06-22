«Ya lo hizo con el Barcelona»... ¿Por qué Arabia Saudí ignoró las advertencias de Yamal?

Un día antes del Arabia Saudí-España del Mundial 2026, Lamine Yamal hizo una declaración que pareció normal, pero que tras el partido se convirtió en el titular principal.

Al preguntarle si le marcarían con doble cobertura o ante una defensa de tres centrales, respondió con confianza: «No hay problema, estoy acostumbrado con el Barcelona». Tras la amplia victoria española, quedó claro que el jugador conocía bien el reto que afrontaba.

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Finalmente, Yamal guió a España a un 4-0 en la segunda jornada del Mundial 2026.