«Ya lo hizo con el Barcelona»... ¿Por qué Arabia Saudí ignoró las advertencias de Yamal?

Al centrarse en frenar a Yamal, España aprovechó los espacios en profundidad. Oyarzabal y sus compañeros se movieron con libertad entre líneas, lo que provocó el colapso defensivo saudí y varios goles en poco tiempo.
Lejos de reducir el peligro, esa aglomeración defensiva, unida a la falta de equilibrio entre defensa y medio campo y a la incapacidad de mantener la posesión, otorgó aún más ventaja a España.
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El encuentro mostró que frenar a un jugador como Lamine Yamal no se logra solo con más marcadores; el fútbol moderno exige controlar espacios, mantener líneas cercanas y presionar en bloque, aspectos que Arabia Saudí no pudo imponer.
Al final, las declaraciones de Yamal antes del partido parecieron una predicción de lo que ocurriría sobre el terreno de juego, cuando dijo: «Estoy acostumbrado a eso con el Barcelona», frase que reflejaba su confianza y anticipaba la lección que Arabia Saudí aprendió de la peor manera: marcar a un jugador de su nivel exige mucho más que acumular defensas.