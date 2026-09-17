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¡Ya iba siendo hora! Jurgen Klopp confirma a Marc-Andre ter Stegen como el nuevo número 1 de Alemania tras la retirada de Manuel Neuer
Klopp zanja el debate sobre la portería
La batalla por la portería de Alemania ha llegado por fin a su desenlace, ya que Klopp entregó oficialmente los guantes a Ter Stegen. Después de años como suplente del legendario Neuer, el guardameta propiedad del Barcelona, que actualmente está reconstruyendo su forma durante su cesión en el Ajax, ha recibido el voto de confianza del nuevo seleccionador.
Al hablar sobre la decisión, Klopp se mostró contundente sobre la necesidad de contar con una presencia asentada atrás. «Sí, por el momento, hay uno, Marc-Andre ter Stegen», confirmó el exentrenador del Liverpool, a través de Bulinews, cuando se le preguntó si tiene un portero titular. El técnico tiene claro que busca construir una nueva identidad para Alemania, pero cree que ese progreso debe estar cimentado en el liderazgo veterano.
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Sustituyendo a una leyenda en Neuer
La transición se produce tras la decisión de Neuer de retirarse definitivamente de la selección, poniendo fin a una de las carreras más ilustres de la historia del fútbol alemán. Klopp reconoció el enorme vacío que deja el ex capitán del Bayern de Múnich, pero insistió en que Ter Stegen está más que preparado para asumir el protagonismo.
Klopp profundizó en su elección al afirmar: "Un equipo necesita estabilidad y una columna vertebral, y luego se puede añadir mucha juventud alrededor de eso. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Manuel Neuer fue el mejor portero del mundo durante mucho tiempo.
"Sin embargo, todo el mundo sabía que Ter Stegen también tenía nivel de clase mundial. Luego sufrió una lesión en un momento desafortunado. En este momento está en forma y es el mismo portero que era antes. Aporta experiencia. Está causando una muy buena impresión. Todo depende del rendimiento".
La profundidad de la plantilla y los planes para la Nations League
La confirmación de Ter Stegen como primera opción forma parte de una reestructuración más amplia de la plantilla, ya que Klopp dio una enorme lista de 44 jugadores dividida en dos grupos distintos para el próximo parón internacional. Los partidos de la UEFA Nations League en el próximo parón internacional brindarán al exentrenador del Liverpool la oportunidad de evaluar la profundidad del fútbol alemán.
Junto a Ter Stegen, el guardameta del Augsburg Finn Dahmen y el portero del Besiktas Alexander Nubel han sido incluidos en la convocatoria para los dos primeros partidos. Dahmen actúa como un nexo constante a lo largo de la selección, al ser el único portero incluido en ambos grupos, junto a Noah Atubolu, del Freiburg, y Jonas Urbig, del Bayern de Múnich.
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¿Qué le espera ahora a Alemania?
La amplia plantilla renovada de Klopp será puesta a prueba de inmediato durante una intensa ventana internacional. Alemania tiene programado enfrentarse a Países Bajos, Grecia, Serbia y, de nuevo, a Grecia en la UEFA Nations League.
Estos cuatro partidos serán cruciales para que Klopp evalúe sus dos plantillas e integre a los jóvenes alrededor de su columna vertebral ya consolidada. También servirá como la primera gran prueba de la renovada jerarquía de porteros de Alemania, al dar a Ter Stegen una plataforma inmediata para respaldar sobre el césped la fe de su entrenador.
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