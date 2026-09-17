La batalla por la portería de Alemania ha llegado por fin a su desenlace, ya que Klopp entregó oficialmente los guantes a Ter Stegen. Después de años como suplente del legendario Neuer, el guardameta propiedad del Barcelona, que actualmente está reconstruyendo su forma durante su cesión en el Ajax, ha recibido el voto de confianza del nuevo seleccionador.

Al hablar sobre la decisión, Klopp se mostró contundente sobre la necesidad de contar con una presencia asentada atrás. «Sí, por el momento, hay uno, Marc-Andre ter Stegen», confirmó el exentrenador del Liverpool, a través de Bulinews, cuando se le preguntó si tiene un portero titular. El técnico tiene claro que busca construir una nueva identidad para Alemania, pero cree que ese progreso debe estar cimentado en el liderazgo veterano.



