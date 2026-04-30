Ya hay conversaciones concretas: el regreso de Toni Kroos al Real Madrid toma forma

Los madridistas ven para Kroos un camino similar al de Zinedine Zidane: del campo a la dirección técnica. Tras retirarse, Zidane ingresó al club, ascendió gradualmente y, como entrenador, ganó dos Champions en el Bernabéu.

Según el portal, Kroos podría iniciar como asesor y representar al club en actos oficiales, aunque también podría integrarse en el entorno del equipo y, más adelante, convertirse en entrenador.