Según BasketNews, fichar por la mejor liga del mundo es la prioridad del héroe alemán del Mundial y del Europeo. Pero Bonga esperará al inicio del mercado de agentes libres, en la noche del martes al miércoles, para comparar ofertas europeas con las posibles de la NBA y elegir equipo.
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¿Ya hay acuerdo con los Detroit Pistons? El héroe alemán del Eurobasket quiere jugar en la NBA a toda costa
Por ahora no hay acuerdo para un contrato multianual con los Detroit Pistons, según Meridian Sport (Serbia) a finales de abril. Tras su mejor temporada en el Partizan de Belgrado, Bonga es uno de los jugadores más codiciados de Europa, según BasketNews. Todos los aspirantes al título de la Euroliga, como Barcelona, Panathinaikos y Olympiacos, siguen al jugador de 26 años.
En la Euroliga promedió 10 puntos, 5,6 rebotes, 1,5 asistencias y 0,9 robos en 28 minutos por partido. Algunos equipos de la NBA ya lo seguían durante la temporada, pero su contrato, vigente hasta 2027, no incluye una cláusula de salida para la liga estadounidense durante el curso. En verano, sin embargo, podrá negociar su salida a la NBA por 875 000 dólares.
El presidente del Partizan, Ostoja Mijailovic, ya anunció en febrero que no pondría trabas si llegaba una oferta adecuada: «El Partizan respeta las ambiciones de sus jugadores».
- AFP
Franz Wagner elogia a Isaac Bonga: «Es un defensor de élite»
Tras su gran actuación en el Europeo del año pasado, Bonga volvió a llamar la atención de los ojeadores de la NBA. El jugador de 26 años brilló en la final contra Turquía, donde anotó 20 puntos y acertó los 4 triples que intentó, llevando a Alemania al título.
Ya antes de la final, Franz Wagner lo elogiaba: «En los últimos años ha demostrado que es un defensor de élite, con buen tiro de tres y capacidad para crear juego. Estoy convencido de que muchos equipos de la NBA estarán interesados en él».
El seleccionador, Alex Mumbru, ya lo animó en febrero: «Tiene las cualidades que se buscan en la NBA». Y sentenció: «Su sitio está allí».
En 2018 los Lakers lo escogieron en el puesto 39 del draft; un año después pasó a los Wizards en el traspaso de Anthony Davis.
Tras dos temporadas y más de 100 partidos con el equipo capitalino, fichó por los Toronto Raptors para la campaña 2021-2022, aunque no se consolidó y en verano de 2022 regresó a Alemania. Después de dos años y varios títulos con el Bayern de Múnich, fichó por el Partizan de Belgrado.
Isaac Bonga: estadísticas en la NBA
Temporada Equipo Partidos Minutos Puntos Rebotes Asistencias 2021/2022 Toronto Raptors 15 4,6 0,8 0,5 0,3 2020/2021 Washington Wizards 40 10,8 2,0 1,6 0,6 2019/2020 Washington Wizards 66 18,9 5,0 3,4 1,2 2018/2019 Los Angeles Lakers 22 5,5 0,9 1,1 0,7