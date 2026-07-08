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¡Ya ha llegado Alexia Putellas! Las London City Lionesses confirman el fichaje de la doble ganadora del Balón de Oro tras dejar el Barcelona
Un momento histórico para las Lionesses
El London City Lionesses ha anunciado el fichaje de Putellas, una de las mejores jugadoras del mundo. La internacional española llega como agente libre tras brillar en el Barcelona, donde ganó varias Ligas de Campeones.
Su llegada marca un antes y un después para el club londinense, que bajo la dirección de Michele Kang busca el dominio nacional y europeo dentro del ecosistema global de Kynisca.
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Putellas, lista para el reto inglés
Para Putellas, fichar por el equipo londinense supone un nuevo comienzo tras haberlo ganado todo en Cataluña. Se espera que la centrocampista sea el eje de una plantilla en construcción, capaz de competir con los grandes de la WSL. Aporta amplia experiencia y una mentalidad ganadora —con diez títulos de liga y cuatro Liga de Campeones Femenina, entre otros galardones— a un equipo que acaba de ascender a la máxima categoría bajo el liderazgo de Kang.
En declaraciones a la web oficial del club, Putellas afirmó: «Estoy encantada de emprender este nuevo capítulo con las London City Lionesses. La ambición del club y su firme compromiso con el crecimiento como club independiente exclusivamente femenino me llegan al corazón. Quiero dejar huella en el campo y luchar por los títulos. Fuera de él, y apoyándome en mi pasión por la formación de jóvenes, estoy ilusionada por trabajar con Michele para impulsar el fútbol femenino en Inglaterra y en el mundo».
La audaz visión de Michele Kang
El fichaje de Putellas confirma la intención de Kang de romper con la jerarquía tradicional del fútbol inglés. Desde que compró el club en diciembre de 2023, Kang ha invertido en infraestructuras, como un nuevo centro de entrenamiento de última generación para deportistas femeninas. Esta inversión ya rindió frutos: el club terminó sexto en su debut en la WSL 2025-2026. La llegada de una superestrella como Putellas se ve como la pieza final para completar ese entorno de élite.
«Alexia Putellas encarna la cúspide del talento, la dedicación y la visión en el fútbol femenino», afirmó Kang durante el anuncio. «Su decisión de unirse a nuestro club independiente, centrado en las mujeres, respalda lo que construimos en el London City y en Kynisca. Es más que un fichaje: es una declaración sobre el futuro del deporte. Juntas competiremos al máximo nivel y crearemos nuevas oportunidades comerciales y vías de desarrollo para la próxima generación de deportistas femeninas».
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Repercusiones en la WSL y más allá
La llegada de Putellas a Inglaterra se espera que transforme la Barclays Women’s Super League. Su talento táctico, atractivo comercial y proyección internacional podrían batir récords de afición y asistencia. El London City ya se posiciona como referente innovador, usando su experiencia para inspirar cantera y programas de formación.
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