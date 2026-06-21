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«¡Ya estamos aquí!» - Lamine Yamal celebra su primer gol «de ensueño» en el Mundial con España y explica por qué fue sustituido al descanso durante la goleada a Arabia Saudí
La redención de La Roja
España, tras un inicio dubitativo, por fin encontró su ritmo en el torneo y goleó a Arabia Saudí. La victoria contrastó con su debut en el Grupo H, donde apenas pudo empatar 0-0 con la República Democrática del Congo, lo que generó preocupación en su país.
Yamal, de vuelta en el once tras empezar en el banquillo en el debut, fue la chispa que necesitaba el equipo de Luis de la Fuente.
Tras el partido, Yamal reconoció que la decepción anterior les sirvió de motivación: «El primer partido no fue propio de nosotros, fue diferente, pero ya estamos aquí y vamos a por más. Empatar un partido que sabemos que hay que ganar nos duele, nos ha hecho pensar mucho para llegar a este partido tal y como queríamos».
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«Ha sido algo muy especial»
Yamal vivió una tarde histórica: marcó su primer gol en un Mundial. Llegó temprano, tras lanzarse al segundo palo y rematar un centro de Mikel Oyarzabal. Hace solo cuatro años veía el torneo desde otra perspectiva.
«Ha sido muy especial; siempre soñé con estar en un Mundial y marcar en mi primer partido como titular. El anterior lo vi en clase, así que poder hacerlo aquí, con mi madre y mi familia viéndome, es un sueño», admitió.
Explicación de la sustitución temprana
A pesar de ser el mejor en la primera parte, Yamal fue sustituido en el descanso junto a Oyarzabal, autor de un doblete. La salida del joven de 18 años sorprendió, pero él aclaró que fue una decisión táctica para llegar fresco a los próximos retos.
«El plan era jugar solo un tiempo para descansar y, sobre todo, ayudar al equipo», explicó Yamal.
Con la victoria encarrilada, el seleccionador Luis de la Fuente dosificó a sus estrellas. En la segunda parte, pese a un ritmo más bajo, España marcó el cuarto tras desviar Hassan Al Tambakti a su propia portería una volea de Marc Cucurella.
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El próximo partido será contra Uruguay
Con esta victoria, España suma cuatro puntos y se acerca a los dieciseisavos.
Ahora toda la atención se centra en su último partido de la fase de grupos contra Uruguay. Con Yamal en racha y la plantilla renovada gracias a las sustituciones tempranas, La Roja parece haber encontrado su mejor momento en el momento perfecto.