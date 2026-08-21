¿Ya está lesionado? Mikel Arteta ofrece una preocupante actualización sobre Bruno Guimaraes antes del choque del Arsenal con el Coventry

A pesar del optimismo en torno al regreso de las estrellas de Inglaterra, la situación de las lesiones en defensa sigue siendo un quebradero de cabeza importante para Arteta. Jurrien Timber sigue sin estar disponible para ser convocado después de sufrir una lesión en la ingle justo antes del Mundial, y se une a William Saliba en la lista de bajas de larga duración. Al ofrecer una actualización sobre los plazos de recuperación de Timber, Arteta reiteró: «No, dije que en las próximas semanas. Todavía no está entrenando con el grupo».

La falta de profundidad en la línea defensiva ha obligado al club a volver al mercado de fichajes. Según se informa, el Arsenal ha acordado un traspaso de 51 millones de libras con el Aston Villa por Ezri Konsa para reforzar sus opciones. A Arteta le preguntaron directamente por el movimiento por el defensa de Inglaterra y, aunque evitó dar nombres concretos, admitió que el club está trabajando duro para encontrar soluciones antes de la fecha límite del 1 de septiembre.

«Bueno, estamos siendo muy activos en el mercado. Creo que lo mencioné hace unos días», añadió el técnico del Arsenal. «La ambición es mejorar la plantilla.

«Tenemos un problema muy específico en la línea defensiva, especialmente con la lesión de larga duración de Wilo [Saliba] y el hecho de que nos falta un defensor más; eso está claro. Así que estamos intentando reforzar esa zona. Cuando estemos listos, anunciaremos algo».