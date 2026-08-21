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¿Ya está lesionado? Mikel Arteta ofrece una preocupante actualización sobre Bruno Guimaraes antes del choque del Arsenal con el Coventry
Guimaraes, duda para el Coventry
Los aficionados del Arsenal han recibido un susto a comienzos de temporada después de que Arteta revelara que el recién llegado Guimaraes es seria duda para el estreno en la Premier League contra el Coventry este viernes. El internacional brasileño hizo su debut oficial con el gigante del norte de Londres durante el triunfo por 3-0 en la Community Shield ante el Manchester City el pasado domingo, pero su estreno quedó interrumpido después de sufrir un golpe.
En su rueda de prensa previa al partido de este jueves, a Arteta le preguntaron por una actualización sobre el estado del excapitán del Newcastle. El español se mostró cauto sobre la disponibilidad del jugador de 28 años y declaró: "Veamos cómo está. Está evolucionando realmente bien, pero veamos qué pasa mañana".
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Buenas noticias para el dúo de Inglaterra
Aunque las noticias en torno a Guimaraes estaban marcadas por la incertidumbre, hubo señales más alentadoras respecto a la disponibilidad de Bukayo Saka y Declan Rice. Ambos internacionales ingleses disfrutaron de unas vacaciones de verano ampliadas tras su largo recorrido en el Mundial de 2026, y regresaron al Sobha Realty Training Centre más tarde que sus compañeros. Sin embargo, el técnico Mikel Arteta no tardó en confirmar que están en forma, al afirmar: "Sí, están listos para participar, sí".
Su regreso supone un impulso importante para la sala de máquinas, especialmente por las dudas en torno a Guimaraes. Rice y Saka fueron fundamentales en el camino de Inglaterra este verano, después de una exigente campaña nacional que permitió al Arsenal poner fin por fin a una espera de más de dos décadas para conquistar el título de la Premier League.
La crisis defensiva continúa en el Emirates
A pesar del optimismo en torno al regreso de las estrellas de Inglaterra, la situación de las lesiones en defensa sigue siendo un quebradero de cabeza importante para Arteta. Jurrien Timber sigue sin estar disponible para ser convocado después de sufrir una lesión en la ingle justo antes del Mundial, y se une a William Saliba en la lista de bajas de larga duración. Al ofrecer una actualización sobre los plazos de recuperación de Timber, Arteta reiteró: «No, dije que en las próximas semanas. Todavía no está entrenando con el grupo».
La falta de profundidad en la línea defensiva ha obligado al club a volver al mercado de fichajes. Según se informa, el Arsenal ha acordado un traspaso de 51 millones de libras con el Aston Villa por Ezri Konsa para reforzar sus opciones. A Arteta le preguntaron directamente por el movimiento por el defensa de Inglaterra y, aunque evitó dar nombres concretos, admitió que el club está trabajando duro para encontrar soluciones antes de la fecha límite del 1 de septiembre.
«Bueno, estamos siendo muy activos en el mercado. Creo que lo mencioné hace unos días», añadió el técnico del Arsenal. «La ambición es mejorar la plantilla.
«Tenemos un problema muy específico en la línea defensiva, especialmente con la lesión de larga duración de Wilo [Saliba] y el hecho de que nos falta un defensor más; eso está claro. Así que estamos intentando reforzar esa zona. Cuando estemos listos, anunciaremos algo».
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Arteta confirma la continuidad de Lewis-Skelly
Por fin hubo claridad sobre el futuro de la sensación adolescente Myles Lewis-Skelly. El jugador de 19 años había sido relacionado a principios de mes con posibles movimientos a rivales de la Premier League como Chelsea y Manchester United, lo que provocó dudas sobre su lugar en los planes de Arteta. Sin embargo, el técnico se mostró tajante en su postura, confirmando que el joven seguirá en el Emirates más allá del mercado de verano.
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