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Jochen Tittmar

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¡Ya es oficial! Robert Lewandowski confirma su futuro en el FC Barcelona

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R. Lewandowski

Robert Lewandowski deja el FC Barcelona tras cuatro años. El delantero anunció en Instagram que su contrato expira en verano y que, tras ello, abandonará el club.

En su comunicado, Lewandowski escribió: «Tras cuatro años de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión: cuatro temporadas, tres campeonatos».

  • El polaco explicó: «Nunca olvidaré el cariño que me han mostrado los aficionados desde mis primeros días aquí. Cataluña es mi hogar. Gracias a todos los que he conocido a lo largo de estos cuatro maravillosos años».

    Agradeció a Joan Laporta «por permitirme vivir el capítulo más increíble de mi carrera» y concluyó: «El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Visca el Barça. Visca Catalunya».

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    ¿A dónde se va Lewandowski?

    El polaco fichó por el Barcelona procedente del Bayern de Múnich en 2022. En 191 partidos oficiales con el equipo catalán ha marcado 119 goles y dado 24 asistencias. 

    El Barça le ha ofrecido renovar, pero con peores condiciones económicas y menos minutos garantizados.

    Varios equipos siguen su situación: clubes de Estados Unidos, Arabia Saudí y, según rumores, la Juventus de Turín.

  • ¿Lewandowski recibirá una oferta de ensueño de Chicago?

    Según las últimas noticias, Lewandowski habría recibido una oferta millonaria del Chicago Fire. El director deportivo del club, Gregg Broughton, ya confirmó su interés. 

    Se habla de hasta 15 millones de euros brutos por temporada, con primas que podrían elevar la cifra a 20 millones. 

    Para Lewandowski, esas cifras y la posibilidad de ser protagonista en la MLS podrían ser el factor decisivo para cruzar el charco.

  • Lewandowski(C)Getty Images

    Robert Lewandowski: estadísticas de rendimiento en el FC Barcelona

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