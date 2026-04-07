Goal.com
En directo
Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Ya es oficial... El Manchester United anuncia la renovación del contrato de su estrella

Manchester United
H. Maguire
Inglaterra

De los momentos de desánimo a una nueva era

En un rincón de Old Trafford, las historias de críticas y triunfos se ocultan tras un velo de silencio, donde los recuerdos se enfrentan a las aspiraciones futuras. Hay quien intenta recuperar su gloria tras años de dificultades, mientras que la afición observa cada paso con mirada crítica y nostalgia.

Y con el inicio de un nuevo capítulo en la trayectoria del histórico club, surgen indicios que redibujan el rumbo de uno de los pilares de la defensa, lo que suscita interrogantes sobre su capacidad para enfrentarse al pasado y volver a brillar en un ambiente lleno de desafíos y de feroz competencia por los títulos.

Entre las sorpresas del pasado y los retos del presente, parece que la historia de Harry Maguire con el Manchester United aún no ha terminado. Un nuevo paso que traza de nuevo el rumbo del que fuera el joven y más caro central de la historia, abriendo la puerta a una nueva temporada de emoción y sorpresas en Old Trafford.

Tras la crisis de Marruecos y Senegal... África cambia para siempre

De La Masía a las gradas... ¿Qué pasa con Hamza Abdelkarim?

Dos enigmas fatales que ponen a Arbeloa en apuros ante el Bayern de Múnich

Tras la catástrofe... Un nombre sorpresa se acerca a la dirección de la selección italiana

«Cementerio alemán»... Una provocación española temprana enciende la ira del Bayern de Múnich

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Renovación del contrato y comienzo de una nueva etapa

    Harry Maguire ha firmado un nuevo contrato con el Manchester United, que prolonga su vínculo con el club hasta junio de 2027, con opción a una temporada más, lo que confirma su intención de seguir en los «Diablos Rojos» a pesar de los altibajos y las críticas a las que se ha enfrentado a lo largo de su carrera.

    Desde que se incorporó al equipo procedente del Leicester City en 2019 en un traspaso récord de 80 millones de libras esterlinas, Maguire ha disputado 266 partidos y ha contribuido a la conquista de la Carabao Cup y la FA Cup, protagonizando momentos inolvidables a lo largo de ocho temporadas llenas de retos.

    • Anuncios
  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Palabras del comandante

    Maguire declaró: «Representar al Manchester United es un gran honor y una responsabilidad que nos llena de orgullo a mí y a mi familia cada día. Me alegra continuar mi trayectoria en este club de gran tradición y compartir con nuestra maravillosa afición la creación de más momentos históricos».

    El defensa central, de 33 años, añadió: «Se puede palpar la ambición y el potencial del equipo. La determinación del club por competir por los grandes títulos es evidente para todos, y estoy seguro de que nuestros mejores momentos juntos aún están por llegar».

    Vídeo | Abou Treika da una sorpresa sobre la marcha de Salah... y cita a Klopp

    El París Saint-Germain le arrebata un gol al Barcelona

    Una historia inconclusa... Un hilo invisible une a la joya del Bayern de Múnich con el Real Madrid

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reconocimiento de la dirección

    Por su parte, Jason Wilcox, director de fútbol del Manchester United, declaró: «Harry encarna la mentalidad y la perseverancia necesarias para triunfar en el club. Es un ejemplo de profesionalidad y aporta una experiencia y un liderazgo muy valiosos a nuestro joven y ambicioso equipo. Harry está decidido a contribuir al éxito continuado del Manchester United».

    Históricamente, Maguire fue nombrado capitán del equipo en 2020 por Ole Gunnar Solskjaer, pero Erik ten Hag le retiró el brazalete tres años después, lo que provocó una gran decepción en el jugador. A pesar de ello, el central se mantuvo firme en su puesto en el equipo y rechazó ofertas tentadoras de otros clubes, reafirmando su determinación de recuperar su equilibrio y su excelente rendimiento.

    1.400 millones de euros... ¿Cuál es la verdad sobre la oferta de Beckham para fichar a Ronaldo?

    Fichajes gratuitos... El dúo del Real Madrid y el Barcelona encabeza la alineación de oro

    Mensajes en clave a la FIFA... Una escalada que amenaza el Mundial de 2026

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¡Subidas y bajadas!

    El rendimiento de Maguire ha mejorado notablemente desde que Michael Carrick asumió el cargo de entrenador interino en enero; recientemente, el jugador elogió a Carrick y lo describió como «un entrenador magnífico y un orador brillante, que posee un excelente sentido táctico».

    Maguire forma parte de la lista de 25 jugadores del Manchester United que participan esta semana en una concentración en Dublín, como preparación para las decisivas fases de la Premier League y la Liga de Campeones, aunque no estará disponible para el próximo partido del equipo contra el Leeds United debido a una sanción.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds crest
Leeds
LEE