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«Ya es de talla mundial»: un excentrocampista del Arsenal destaca la cualidad especial de Declan Rice, ahora que el ganador del título de la Premier League se convierte en candidato al Balón de Oro
Ganador del título de la Premier League y futuro capitán de la selección de Inglaterra
Tras cruzar Londres del West Ham al Arsenal en 2023 por 105 millones de libras (139 millones de dólares), Rice admitió querer ganar los títulos más importantes.
Ya levantó la Conference League como capitán de los Hammers y luego celebró la Premier en el Emirates en la 2025-26. También jugó la final de la Liga de Campeones, y muchos lo ven como el próximo capitán de los Tres Leones.
Por ahora ese puesto está ocupado por Harry Kane, pero en Norteamérica busca la inmortalidad mundialista. Si lo consigue, será candidato firme al Balón de Oro y al trono de «mejor jugador del planeta».
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¿Es Rice candidato al Balón de Oro y uno de los mejores del mundo?
Al ser preguntado sobre si alcanzará esos niveles, la exestrella de los Gunners Schwarz —en relación con las cuotasde Declan Rice para el Balón de Oro, que ya se han fijado— declaró a GOAL: «Ya es un jugador de talla mundial. Se puede ver la influencia que tiene cuando juega el Arsenal e incluso con la selección de Inglaterra.
«No juega solo para sí mismo. Claro que quiere rendir bien y lo hace con regularidad, pero lo que lo hace grande es cómo mejora a sus compañeros con su liderazgo y comunicación. Es el líder que todo equipo necesita para ganar».
El inspirador Rice ha sido comparado con Robson, Gerrard y Keane.
Ya se ha comparado a Rice con algunos de los grandes del pasado reciente; su capacidad para inspirar le sitúa entre los mejores centrocampistas que ha dado Inglaterra.
El exinternacional Peter Reid lo compara con Bryan Robson y lo define así: «Tiene una influencia enorme sobre el terreno de juego. Es un jugador de primera, como Robson.
«Stevie G era excepcional, brillante. Está en la élite de los centrocampistas. En todos los aspectos del juego: recibir el balón, manejarlo, leer las situaciones, tanto en defensa como en ataque. No hay nadie mejor».
El exjugador del Arsenal Henri Lansbury lo ve así: «Decir que es el mejor del mundo es mucho, pero está a ese nivel. Se ha ganado el puesto y se le ve fenomenal en ese equipo.
«Ojalá le den el brazalete, lo hagan el eje del equipo y construyan el juego a su alrededor; tiene mucho de Roy Keane y podría llevar a ese equipo al siguiente nivel».
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Mundial 2026: Rice busca el título con Inglaterra
Rice, ya recuperado de una leve lesión, busca un puesto en el once de Inglaterra para los dieciseisavos del Mundial contra la República Democrática del Congo.
Si brilla, sobre todo con sus lanzamientos a balón parado, su valor seguirá subiendo y afianzará su lugar entre la élite.