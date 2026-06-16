¡Ya era el jugador que más deseaba fichar el Real Madrid! Xabi Alonso planea un fichaje estrella en el Chelsea FC

Carreras fichó por el Real Madrid procedente del Benfica en julio de 2025 por 50 millones de euros, a instancias de Alonso, y se convirtió prácticamente de inmediato en titular bajo las órdenes del entonces entrenador del club blanco.

«Era optimista, ya que llevábamos tiempo siguiéndole. Pero su carácter y su espíritu de lucha me han sorprendido gratamente», afirmó Alonso tras las primeras semanas de la temporada. «Comete muy pocos errores y tiene una mentalidad fantástica. Es sorprendente lo rápido que se ha impuesto en esta posición. También contamos con Fran García, David Alaba y Ferland Mendy para este puesto, pero su rendimiento es excelente».

Sin embargo, tras la destitución de Alonso en enero, la situación de Carreras cambió: en la recta final de la temporada quedó en el banquillo tras su floja actuación contra Michael Olise en la ida de cuartos de la Liga de Campeones ante el Bayern.