¡Ya causó problemas en un partido del BVB! ¿Es el árbitro del partido contra el PSG un mal presagio para el FC Bayern?

El árbitro suizo Sandro Schärer dirigirá el partido del equipo de Vincent Kompany en el Parc des Princes, donde el Bayern buscará su pase a la final, que este año se jugará en el Puskás Aréna de Budapest.

Hasta ahora, el Bayern ha jugado dos veces con él en la máxima competición europea: en la 2020/21 dirigió la victoria 2-0 sobre el Lokomotiv de Moscú. Sin embargo, en Múnich quizá no recuerden con agrado su último partido bajo su arbitraje.