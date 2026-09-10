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Mohamed Saeed

Traducido por

«¡Ya basta!»: la estrella del West Ham Edson Alvarez rompe su silencio con furia sobre las acusaciones de secuestro y amenaza con emprender acciones legales

West Ham
Edson Álvarez
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El centrocampista del West Ham United Edson Alvarez ha roto su silencio para negar con vehemencia las sensacionales acusaciones que le vinculan con un plan de secuestro en su México natal. El jugador, de 28 años, recurrió a las redes sociales para publicar un comunicado en términos contundentes, en el que confirmó que ha dado instrucciones a su equipo legal para emprender acciones contra quienes difunden afirmaciones falsas.

  • Álvarez responde a las afirmaciones de la prensa mexicana

    El centrocampista del West Ham United Alvarez ha emitido una respuesta desafiante después de las informaciones aparecidas en México que sugieren su implicación en un plan de secuestro. Las acusaciones, que han circulado en varios medios de comunicación, afirmaban que la estrella del West Ham United y su pareja estaban vinculados a un delito presuntamente orquestado por su suegro.

    Alvarez, que en general ha mantenido un perfil bajo a lo largo de su carrera profesional de una década, decidió romper su silencio después de que las acusaciones empezaran a afectar a su reputación personal y profesional.

    En un largo y apasionado comunicado compartido en sus canales oficiales de redes sociales, el ex del Ajax dejó claro que ya no tolerará el uso de su imagen para informaciones sensacionalistas. El centrocampista señaló que anteriormente había ignorado los rumores con la esperanza de que se disiparan, pero se vio obligado a actuar a medida que las afirmaciones se volvían más graves. En concreto, abordó el intento de vincularlo al caso a través del padre de su expareja, subrayando que no tiene ninguna responsabilidad por los actos de terceros.

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    El equipo jurídico recibió instrucciones de actuar

    La gravedad de la situación ha llevado a Alvarez a buscar asesoramiento legal, y el jugador ha confirmado que está preparado para llevar el asunto a los tribunales para proteger su reputación. Escribió: «A la luz de las publicaciones y declaraciones que han circulado recientemente, considero necesario abordar este asunto con claridad y firmeza. Rechazo categóricamente cualquier acusación o intento de asociar mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos.

    Alvarez continuó destacando la falta de pruebas que respalden las afirmaciones, al sostener que el sistema judicial es el único ámbito apropiado para acusaciones tan graves. Añadió: «Sin embargo, hay límites, y atribuirme conocimiento, responsabilidad o implicación en asuntos de esta naturaleza sin presentar una sola prueba cruza claramente esa línea. Si alguien cree tener pruebas de alguna irregularidad por mi parte, existen autoridades, fiscales y tribunales ante los que puede presentarlas."

  • Protegiendo una reputación ganada con esfuerzo

    Para Alvarez, la batalla por limpiar su nombre es profundamente personal, arraigada en los valores que le inculcó su familia en México. El centrocampista subrayó que su reputación profesional se ha construido a lo largo de años de disciplina y no de la controversia.

    Afirmó: "No permitiré que se utilice mi nombre para alimentar conflictos entre terceros ni para lograr exposición mediática. Por lo tanto, dada la gravedad de las declaraciones que se han realizado, he instruido a mi equipo legal para que evalúe y emprenda las acciones legales oportunas contra cualquier persona que haga o difunda acusaciones falsas contra mí".

    La estrella del West Ham concluyó: "A lo largo de casi diez años de mi carrera profesional, he hecho todo lo posible por mantenerme alejado de los escándalos mediáticos y por conseguir que mi nombre sea reconocido por mi trabajo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Provengo de una familia trabajadora y honorable que me enseñó que una reputación se construye durante muchos años a través del trabajo duro, la disciplina y la conducta".

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    Centrado en el terreno de juego del West Ham

    A pesar de las distracciones fuera del campo, Alvarez busca relanzar su temporada a las órdenes del entrenador del West Ham, Nuno Espirito Santo. Después de capitanear a México durante una exigente campaña en la Copa del Mundo este verano, Alvarez regresó al este de Londres con la intención de dar continuidad a los 74 partidos que ha disputado con el club desde su mediático traspaso desde el Ajax en el verano de 2023.


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