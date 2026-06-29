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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

«Ya basta»: Kai Havertz responde a Gary Lineker, quien llamó a Alemania «una de las más débiles», antes de los octavos del Mundial contra Paraguay

Alemania
K. Havertz
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Paraguay
Alemania vs Paraguay
G. Lineker

Kai Havertz respondió con tono desafiante a Gary Lineker, quien calificó a la actual selección alemana como «una de las más débiles» de la historia. El delantero del Arsenal afirmó que el equipo de Julian Nagelsmann ignora las críticas mientras se prepara para las eliminatorias del Mundial 2026 en Estados Unidos.

  • La valoración de Lineker desata el debate

    Las expectativas para la selección alemana son siempre altísimas, pero Lineker fue directo al valorar sus opciones. En una reciente entrevista con L’Equipe, el exdelantero inglés afirmó que, en su opinión, es «una de las peores selecciones alemanas» que ha visto. Además, pronosticó que, de cruzarse con Francia en octavos, los galos avanzarían a cuartos «sin ningún problema».

    Sus palabras llegan en un momento delicado: pese a ganar el Grupo E, la selección ha recibido duras críticas tras perder 2-1 contra Ecuador en su último partido, un tropiezo marcado por fallos defensivos que hace dudar sobre la disciplina táctica del equipo de Nagelsmann de cara a la fase eliminatoria.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Havertz defiende la plantilla de Nagelsmann

    En la rueda de prensa previa a los dieciseisavos contra Paraguay, Havertz restó importancia a los rumores: «Cada uno tiene derecho a opinar. Yo ni me había dado cuenta», dijo el jugador de 27 años. «En un torneo así mucha gente habla de ti, pero nadie del equipo le presta atención».

    El delantero del Arsenal añadió que el equipo ya está acostumbrado a las críticas de sus propios aficionados y medios: «Ya tenemos suficientes expertos en nuestro país; si la gente de otros también empieza, llega un momento en que es demasiado». Y concluyó: «Criticarnos desde fuera es fácil, pero, la verdad, me da igual».

  • Las figuras legendarias aumentan la presión

    Las críticas al equipo no vienen solo de comentaristas como Lineker. La leyenda alemana Toni Kroos también ha señalado sus carencias, sobre todo la falta de un juego «aguerrido» en los duelos físicos. Tras perder contra Ecuador, Kroos admitió que el equipo no es «físico» y le cuesta ganar cuando el ataque no funciona.

    La irregularidad de Jamal Musiala y Florian Wirtz agrava el debate: tras brillar 7-1 ante Curazao, Ecuador los neutralizó con un juego agresivo. Estas altibajos refuerzan la idea de que la columna vertebral del equipo actual carece de la fortaleza mental y la resistencia de generaciones anteriores.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La atención se centra ahora en el partido contra Paraguay

    Alemania busca vencer a Paraguay para callar a los escépticos y allanar el camino hacia un posible duelo de octavos contra los campeones de 2018 y finalistas de 2022. Mientras los expertos debaten si es favorita, los jugadores prefieren que su fútbol hable. Tras el último tropiezo, Havertz y sus compañeros saben que solo una buena actuación en el torneo silenciará la narrativa que los presenta como «el equipo más débil».

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